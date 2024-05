ASSE : La décision de Saint-Etienne pour Gautier Larsonneur est dévoilée

À trois jours du match entre l’ASSE et Rodez, aucune nouvelle officielle de Gautier Larsonneur. Toutefois, une décision du club, en interne, est dévoilée.

ASSE : Gautier Larsonneur toujours absent à l’entraînement

C’est ce vendredi 10 mai que l’ASSE accueille Rodez AF, à Geoffroy-Guichard (20h45). Il ne reste plus que trois jours pour ce choc décisif entre le 2e et le 4e de la Ligue 2. Stéphanois et Ruthénois sont en course pour la montée en Ligue 1. Saint-Etienne est en course avec Angers pour le retour direct dans l’élite, tandis que RAF est à la lutte avec le Paris FC, Caen et Laval pour les 4e et 5e places de la Ligue 2, qualificatives pour les play-offs.

Pour ce match, l’AS Saint-Etienne pourrait être privée de son gardien de but N°1. Touché à la cuisse droite (lésion aux quadriceps), samedi, en toute fin du match contre Guingamp au Roudourou (2-2), Gautier Larsonneur est toujours absent à l’entraînement des Stéphanois. Il n’a pas participé aux séances d’entraînement de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio, lundi et ce mardi.

La décision pour Gautier Larsonneur attendue vendredi

Cependant, il n’est pas encore déclaré forfait pour le match contre Rodez. D’après les informations du quotidien Le Progrès, le staff médical de Saint-Etienne a décidé de jouer la montre pour dernier rempart. Il surveille donc la cicatrisation de blessure musculaire du portier, jusqu’à la veille de la rencontre, avant de prendre une décision officielle le concernant.

« Le gardien des Verts n’est pas encore officiellement forfait pour la réception de Rodez. Le staff médical se laisse le temps de prendre une décision, le jour du match », a appris le journal régional, ce mardi. Il faudra donc attendre vendredi, pour savoir si Gautier Larsonneur est forfait ou s’il peut tenir sa place dans les perches contre Rodez.