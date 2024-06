LOSC Mercato : Yusuf Yazici reçoit une offre impressionnante

Le contrat de Yusuf Yazici est bientôt sur la fin. Le milieu offensif du LOSC reçoit de nombreuses offres en Europe, mais aussi du côté de l’Arabie Saoudite, où les salaires sont exceptionnels.

Yusuf Yazici est dans le viseur d’un cador italien au mercato

Alors que son contrat se termine à la fin du mois de juin, plusieurs portes lui sont ouvertes et c’est en Italie que les clubs sont les plus intéressés par son profil. L’AC Milan est notamment le club qui le suit et espère retrouver le Yusuf Yazici qui avait mis un triplé contre les Rossoneri.

Le profil du milieu offensif du LOSC conviendrait énormément à ce que demanderait le nouvel entraineur de Milan, qui sera sans doute Paulo Fonseca. Les deux hommes ont déjà collaboré à LIlle. Le joueur s’était d’ailleurs exprimé sur la possibilité de venir dans un club légendaire comme l’AC Milan.

« C’est un plaisir de voir que beaucoup de clubs importants s’intéressent à moi, mais je veux surtout me concentrer sur l’Euro. J’ai beaucoup de rêves encore dans le football. Bien sûr que tu ne peux pas être insensible à des clubs comme le Milan. C’est Ronaldinho, c’est Beckham… On verra bien ce que l’avenir me réserve. »

Avec la sécurité qu’il ne prolongera pas son contrat avec le LOSC, Yusuf Yazici hésite entre l’Italie et l’Arabie saoudite qui lui propose une offre de salaire difficile à refuser.

Le joueur du LOSC a plusieurs portes de sortie

Alors que l’AC Milan serait prêt à lui faire une offre pour qu’il puisse jouer sous les couleurs Rossoneri, le milieu offensif turc a reçu une offre en provenance de l’Arabie saoudite. Connu pour être un pays où les clubs sont prêts à tout pour faire venir les meilleurs joueurs, Yusuf Yazici serait l’une des cibles les plus intéressantes.

🔴 Yusuf Yazıcı (libre) a reçu une OFFRE de 12M€ par saison de la part d’Al-Shabab ! 🇸🇦



Le Milan et la Lazio s’intéressent également au turc, qui est en pleine réflexion.



Le club saoudien Al-Shabab serait fortement intéressé par le profil de Yazici et pourrait tout mettre en œuvre pour le recruter pour la saison prochaine. Dès l’ouverture du mercato, le club de Riyad devrait proposer au joueur turc un salaire avoisinant les 12 millions d’euros par mois. Yazici a désormais toutes les cartes en main pour jouer encore en Europe ou bien aller en Arabie Saoudite.