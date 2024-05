Clap de fin pour Yusuf Yazici à Lille OSC ?

Yusuf Yazici pourrait voir son aventure au LOSC s’arrêter lors de ce mercato d’été. L’attaquant de 27 ans est en fin de contrat alors qu’il est déjà lié à des clubs dont le Milan AC.

LOSC : Yusuf Yazici toujours aussi performant

Malgré la concurrence avec Jonathan David en attaque, Yusuf Yazici a joué un rôle considérable lors de sa dernière saison à Lille, participant à 42 matchs toutes compétitions confondues, marquant 12 buts et délivrant quatre passes décisives. Ces performances ont aidé Lille à assurer une finition dans le top quatre de la Ligue 1 et à atteindre les phases à élimination directe de la Ligue Europa Conférence.

Cependant, après cinq années passées à Lille, Yazici a décidé de ne pas renouveler son contrat, qui arrive à échéance le 30 juin prochain, selon Get French Football News. Paulo Fonseca devrait également quitter Lille cet été et devrait rejoindre l’AC Milan. Yazici pourrait-il suivre Fonseca jusqu’à San Siro ? L’attaquant turc est apprécié par Fonseca et dans une interview accordée à So Foot, Yazici a évoqué les rumeurs.

Yusuf Yazici ne ferme pas la porte à la Serie A

Bien qu’il ait affirmé être heureux à Lille, l’intérêt de grands clubs tels que l’AC Milan ne peut le laisser indifférent. « J’ai encore beaucoup de rêves dans le football. Bien sûr, on ne peut pas être insensible à des clubs comme Milan. C’est Ronaldinho, c’est (David) Beckham… Nous verrons ce que l’avenir me réserve », a déclaré le futur agent libre à So Foot. Yusuf Yazici pourrait rejoindre l’AC Milan sans frais de transfert, ce qui représente une opportunité intéressante pour le club italien.

L’AC Milan, en quête de renforcement offensif, voit en Yusuf Yazici un joueur capable d’apporter de la créativité et de la profondeur à son attaque. À 27 ans, Yazici est prêt pour un nouveau défi dans sa carrière. L’AC Milan offre une plateforme pour lui de continuer à évoluer au plus haut niveau, et sa polyvalence en attaque sera un atout précieux pour les Rossoneri.