Mercato SRFC : Amine Gouiri en route pour la Bundesliga

Le mercato estival débute le 10 juin et il ne devrait pas épargner l’effectif du Stade Rennais FC. Amine Gouiri du SRFC plait à deux clubs en Bundesliga et ces derniers pourraient pousser le club breton à vendre son avant-centre franco-algérien.

Mercato : Amine Gouiri séduit malgré une saison moyenne

À 24 ans, Amine Gouiri est un joueur attendu à un certain niveau du fait de son incroyable potentiel. Mais tout comme le Stade Rennais où il évolue, ses performances n’ont pas répondu aux attentes. Espérés en Ligue des champions la saison prochaine, les hommes Julien Stéphan n’ont même pas accroché la Ligue Europa. Ils ont en effet terminé 10e au classement de Ligue 1, un rang qui les prive de toutes compétitions européennes.

Amine Gouiri sort d’une saison pleine puisqu’il a enchainé 31 matchs de Ligue lors desquels il a inscrit 7 buts. Il en avait disputé plus la saison dernière (33 matchs et 15 buts). Cette saison 2023-2024 était pour lui charnière puisqu’il se devait d’améliorer ses statiques. C’est l’inverse qui s’est produit et pourtant les courtisans sont à l’attaque pour le débaucher lors de ce mercato estival.

Leipzig et Leverkusen veulent se renforcer en attaque au mercato

Le RB Leipzig s’est déjà servi en Ligue 1 l’année dernière avec Loïs Openda acheté au RC Lens. C’est désormais avec Amine Gouiri que le club allemand veut se renforcer, selon le média Foot Mercato. Avec les possibles départs de Xavi Simons qui arrive en fin de prêt le 30 juin, et celui de Benjamin Sesko, qui est annoncé sur le départ vers Chelsea, le RBL veut se renouveler avec une arrivée de Amine Gouiri sous son maillot cet été.

Leipzig n’est pas la seule équipe dans la course puisque le Bayer Leverkusen est aussi en quête d’un nouveau joueur offensif. Xabi Alonso voudrait un joueur capable d’évoluer sur les ailes, mais aussi en pointe, avec une capacité technique suffisante pour garder le ballon.

Reste à voir si l’international algérien voudra partir du SRFC dès ce mercato estival et faire face à un tout nouveau challenge dans un club qui disputera l’Europe la saison prochaine. Il faut noter que son contrat avec le Stade Rennais FC court jusqu’en juin 2027. Mais si un de ses courtisans venait à offrir le prix auquel l’estime le club breton, à savoir 50 millions d’euros, nul doute que Julien Stephan donnera son accord pour son départ. Ce montant peut lui servir pour renforcer substantiellement son équipe.