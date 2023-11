Quelques semaines après avoir choisi l'Algérie au détriment de la France, Amine Gouiri a avoué que cela n'avait rien changé pour son statut au SRFC.

Stade Rennais : Le choix d'Amine Gouiri a été compris au SRFC

Il n'y aura pas de polémique sur le sujet à Rennes. Dans un entretien pour L'Équipe, Amine Gouiri est revenu sur son choix de rejoindre la sélection algérienne, après avoir pourtant fait ses classes chez les Bleuets. Si cette décision en a forcément étonné plus d'un, ce n'est pas le cas de Bruno Genesio. L'entraîneur breton n'a fait aucune réflexion sur le sujet, à en croire les propos de l'attaquant de 23 ans.

Interrogé sur d'éventuelles conséquences de son choix, Gouiri a ainsi rétorqué : « Avant de faire mon annonce, j’ai prévenu tout le monde à Rennes. Ça s’est très bien passé, notamment avec le coach (Bruno Genesio). Il l’a très bien pris en me disant que c’était un choix personnel et qu’il devait le respecter. Personne ne m’a parlé de la CAN ».

Amine Gouiri veut s'inspirer du Maroc

Nombre de supporters se demandent : pourquoi l'Algérie plutôt que la France ? L'argument logique serait d'évoquer une concurrence plus forte chez les Bleus. En effet, il semble difficile de se faire une place entre les Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani ou encore Olivier Giroud. Mais ce n'est pas cet argument qui a été choisi par Gouiri. C'est plutôt une nation qui l'a incité à rejoindre les Fennecs : le Maroc.

Surprenante demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, l'équipe de Walid Regragui avait notamment éliminé l'Espagne puis le Portugal. Un parcours exceptionnel qui a inspiré l'attaquant rennais : « C'est vrai que quand j'ai vu le Maroc à la Coupe du monde, ça m’a fait réfléchir. Je me suis dit : « Pourquoi pas moi avec l’Algérie ? ». L'Afrique est un continent qui progresse et je pense que ça va s'améliorer encore dans les années à venir. Il y a de l'ambition et plus simplement pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi pour la Coupe du monde désormais ». Premier objectif international pour lui : la CAN 2023.