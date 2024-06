Mercato Stade Brestois : Départ acté pour Lilian Brassier ?

Alors que le mercato approche à grands pas, Lilian Brassier a fait une bonne saison avec le Stade brestois et intéresse de nombreux clubs. Le défenseur central français, plait à plusieurs clubs français mais aussi à l’étranger.

Lilian Brassier ne manque pas de courtisans

Alors que son contrat avec le Stade Brestois se termine l’année prochaine, Lilian Brassier a la possibilité de quitter le club breton et plusieurs options sont disponibles. Selon le média Ouest France, l’Olympique de Marseille serait en pleine négociation avec le Stade Brestois pour essayer de recruter le jeune défenseur français.

Une opération qui pourrait être très délicate de par le fait que le joueur brestois est convoité par trois autres clubs français qui jouent l’Europe. L’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice ou encore l’AS Monaco sont sur la piste de Lilian Brassier et veulent l’avoir dans leurs rangs la saison prochaine.

Tous ces clubs sauf l’OM jouent l’Europe et cette possibilité de jouer plus de compétitions pourrait être un moyen de convaincre Brassier de partir, même si Brest participe à la Ligue des Champions. D’autres clubs étrangers sont également intéressé par le joueur et veulent le recruter pour la saison prochaine.

Le Stade Brestois reçoit une multitude d’offres

Alors que le prix pour Brassier pourrait être situé entre 10 et 15 millions d’euros, plusieurs clubs européens sont prêts à mettre le prix pour recruter le défenseur brestois. En Italie, le joueur intéresse de nombreux clubs comme Bologne, la Juventus Turin, la Fiorentina et enfin le Milan AC.

De par l’ensemble de ses matchs cette saison, Brassier a su démontrer son potentiel et a plu à énormément de clubs. Selon Ouest France, l’Italie ne serait pas la seule destination possible puisque l’Allemagne ou encore l’Espagne sont prêtes à faire une offre au Stade Brestois.

Le VFB Stuttgart ou encore le Villarreal sont tous les deux des clubs qui veulent se renforcer en défenseur de par leurs participations en coupe d’Europe la saison prochaine et Brassier répond parfaitement aux critères qu’ils recherchent. Reste à savoir si le joueur veut partir ou bien rester une année supplémentaire pour jouer l’Europe avec Brest.