Mercato : L’OM déçu de Paulo Fonseca, accord proche avec Milan AC

Gazzetta : L'accord se rapproche entre Milan et Paulo #Fonseca malgré la gronde des tifosi. Un contrat de deux ans (+un an en option) est sur la table, les signatures ne devraient plus tarder. Contacts fréquents ces derniers jours. Le club apprécie son profil, son style et son… pic.twitter.com/6pQX9Zje5N