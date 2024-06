Mercato RC Strasbourg : Départ acté pour Willsem Boussaid

Alors que le mercato approche à grands pas, Willsem Boussaid, jeune joueur du RC Strasbourg, pourrait quitter le club dès cette fin de saison. Le jeune attaquant plait à certains clubs français, mais aussi étrangers.

Strasbourg a un jeune talent dans ses rangs

Même si le club alsacien n’est pas forcément connu pour développer de jeunes joueurs avec un talent hors-norme. Cependant, Strasbourg détient cette fois-ci un joueur avec un talent qui sort de l’ordinaire. Alors qu’il ne joue qu’avec les U19, sa saison est plutôt bonne et prometteuse.

Alors qu’il se sent bien avec Strasbourg, son entourage s’interroge sur la direction à prendre pour la carrière de ce talentueux joueur strasbourgeois. Selon le média Foot Mercato, le club alsacien fait tout son possible pour le retenir en lui proposant une prolongation de contrat.

Même si se développer avec Strasbourg ne semble pas une mauvaise idée, surtout avec la volonté des dirigeants strasbourgeois de rajeunir leur effectif tout en se séparant des cadres de l’équipe, il n’empêche que plusieurs équipes sont patientes avec Willsem Boussaid pour faire une offre pendant le mercato.

L’Europe veut Boussaid dès le début du mercato

Alors que plusieurs doutes sont émis sur l’avenir de Willsem Boussaid avec le Racing Club Strasbourgeois, les dirigeants veulent tout mettre en œuvre pour offrir un contrat professionnel à Boussaid. Pour le moment, l’idée est d’offrir un contrat stagiaire pro au milieu offensif français.

Selon le média Onze Mondial, plusieurs équipes seraient intéressées par le profil du joueur. Il s’agirait de deux équipes françaises dont le nom n’a toujours pas fuité. S’il continue sur sa lancée les prochaines saisons, Willsem Boussaid pourrait attirer de plus en plus d’équipes et avoir un contrat plus que satisfaisant. Un club allemand serait déjà sur le joueur et pourrait faire une offre de contrat après le mois de juin.

Willsem Boussaïd devrait quitter le RC Strasbourg ! 👋🏽🔵



La direction du Racing et l'avant-centre de 18 ans ne se sont pas entendus sur des détails contractuels..



La probabilité de voir Boussaid jouer pour Strasbourg n’est pas nulle, de par le fait que se développer en Alsace serait une bonne idée. Le RCSA étant un club affilié à Chelsea, des joueurs avec un potentiel élevé et qui confirment dans le monde professionnel peuvent donc être convoités par les Blues. Reste à voir si le joueur de 18 ans sera capable de se montrer au haut niveau.