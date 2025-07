Mercato : Régis Gurtner débarque au RC Lens !

Après Robin Risser, c’est au tour de Régis Gurtner de rejoindre le RC Lens en tant que deuxième gardien de but. Le Français de 38 ans s’est engagé pour une saison en tant que joueur libre.

Mercato RC Lens : Régis Gurtner succède à Hervé Koffi

Libre de tout engagement après la fin de son contrat avec le SC Amiens le week-end dernier, Régis Gurtner débarque au RC Lens. Le club artésien a officialisé sa signature ce lundi avec les détails suivants : « Dernier rempart aguerri, le joueur de 38 ans vient apporter son expérience au Racing, où il endossera le rôle de numéro deux et retrouvera la Ligue 1 McDonald’s. En fin de contrat avec le club picard, il s’engage avec les Sang et Or jusqu’en juin 2026 », peut-on lire.

Régis Gurtner vient compenser le départ d’Hervé Koffi, qui s’est engagé avec le SCO Angers sous forme de prêt. Il va apporter son expérience au profit du RC Lens. Le gardien de but de 38 ans a passé dix ans au SC Amiens, totalisant 506 matchs en professionnel. racing-club-de-lens-mercato-rc-lens-rcl

Une recrue expérimentée

Pour Jean-Louis Leca, directeur sportif du RC Lens, le club a décidé de rester fidèle à sa politique de recruter un portier expérimenté, d’où l’arrivée de Régis Gurtner : « Régis Gurtner cumule ces critères, en plus d’afficher une exigence et une constance au plus haut niveau depuis vingt ans. Ses dix années passées à Amiens, dont il a contribué à écrire une page historique, témoignent de sa fidélité, une valeur forte ici. »

