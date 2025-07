Mercato ASSE : 8 M€ pour Lamba, Gazidis fait trembler la L2

Pour s’offrir la troisième recrue estivale de l’ASSE, KSV a encore sorti le chéquier, envoyant ainsi un signal fort aux adversaires des Verts en Ligue 2.

Le président de l’ASSE promet du lourd après la relégation

Dans la foulée de la relégation de l’ASSE en Ligue 2 en mai dernier, Ivan Gazidis avait déclaré qu’il a tiré les enseignements de la première saison ratée à la tête du club. Il avait promis de rectifier le tir cet été, en promettant un mercato ambitieux.

« Nous avons une meilleure compréhension désormais par rapport à il y a un an […]. Cette saison nous a permis d’apprendre beaucoup », avait-il déclaré sur DAZN. « Nous sommes solides. Nous serons de retour en Ligue 1 et nous y serons compétitifs. […]. C’est notre objectif et nous l’atteindrons », a-t-il annoncé.

À voir Mercato PSG : Le vrai blocage pour Illia Zabarnyi dévoilé

Mercato : Près de 20 M€ déjà dépensés par KSV

Malgré la descente e l’AS Saint-Etienne en deuxième division, le président du club tient ses promesses. Il renforce l’équipe d’Eirik Horneland en sortant le chéquier. Ce lundi, patron de Kilmer Sports Ventures a officialisé le transfert de Chico Lamba du FC Arouca au Portugal. Selon Transfermarkt, le transfert a été conclu à 8 M€.

Le Portugais devient la troisième recrue la plus chère de l’histoire du cub stéphanois. Le fait de débourser un tel montant, pour se renforcer pour jouer la Ligue 2, montre clairement les hautes ambitions des dirigeants de l’ASSE, notamment le retour rapide en Ligue 1.

Lisez aussi : ASSE : La visite d’Aubameyang enflamme Saint-Etienne

L’imposant défenseur central (1,90 m) est le troisième renfort estival des Verts. Il arrive à la suite de Mahmoud Jaber, recruté au Maccabi Haïfa pour 2 M€, et Lassana Traoré arrivé des Diambars FC du Sénégal. Outre ces trois nouveaux joueurs, l’AS Saint-Etienne a signé des chèques pour lever l’option d’achat d’Irvin Cardona et de Maxime Bernauer, respectivement à 2,5 M€ et 1,2 M€, hors bonus.

À voir Mercato : L’OM vise un crack brésilien à un prix colossal

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un détail bloque le transfert d’Ekwah

Le transfert définitif de Pierre Ekwah serait aussi bouclé en attendant l’officialisation. Et l’indemnité de transfert du milieu de Sunderland AFC est évaluée à 6 M€. Comme on peut le constater, ce recrutement XXL de l’ASSE parle à ses concurrents pour les trois premières places de la Ligue 2, dont le coup d’envoi sera donné le 9 août.