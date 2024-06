OL : Après l’Arena, Textor boucle une importante signature

L’OL a vendu la LDLC Arena. Dans la foulée, le club informe d’une signature avec un nouveau partenaire officiel.

OL signe avec ComAve, un partenaire officiel

Les signatures s’enchaînent à l’OL. Mercredi, la pépite Enzo Molebe (16 ans) a signé un premier contrat professionnel de trois saisons ans à Lyon. Ce jeudi matin, le président du club rhodanien, John Textor, a trouvé un accord avec Holnest de Jean-Michel Aulas et un groupe d’investisseurs pour la vente de la LDLC Arena. Cet après-midi, l’Olympique Lyonnais a officialisé une troisième signature. Elle est relative à un nouveau partenariat.

En effet, ComAve et l’OL ont signé un partenariat officiel, d’une durée de 3 saisons.

La plateforme internationale de commerce en ligne devient ainsi un partenaire officiel « stratégique » du club lyonnais, jusqu’au 30 juin 2027. « ComAve ouvre sa plateforme de commerce électronique, aux supporters du club en proposant des solutions innovantes et des contenus captivants. Cette collaboration vise à enrichir l’expérience des fans et à renforcer leur lien avec le club », a commenté l’OL dans son communiqué.

Les réactions de l’OL et de son nouveau partenaire

Cyrille Groll, Directeur du développement commercial de l’Olympique Lyonnais, a réagi au nouveau partenariat. Il a déclaré : « Nous sommes ravis de cette collaboration inédite qui s’ouvre avec un acteur dynamique et novateur pour les trois prochaines saisons ».

🤝 ComAve et l’Olympique Lyonnais scellent un partenariat stratégique pour les trois prochaines saisons ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) June 6, 2024

Jassim Sulaiti, Regional Managing Partner de ComAve, se réjouit aussi de cette signature avec l’OL. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec un club aussi prestigieux que l’Olympique Lyonnais. Ce partenariat nous permet de démontrer notre capacité à créer de la valeur pour les clubs et leurs fans à travers des solutions innovantes », a-t-il exprimé.