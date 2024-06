Mercato OL : John Textor sur un phénomène de Ligue 1

John Textor va s’attaquer au délicat chantier de la défense de l’OL cet été. Pour renforcer ce secteur de l’équipe, le dirigeant américain semble avoir trouvé le profil idéal en Ligue 1.

Mercato OL : John Textor cherche un renfort défensif

Si l’Olympique Lyonnais a réalisé une saison incroyable avec à la clé une qualification à l’Europe, c’est grâce à un travail collectif de l’équipe. Malheureusement, les Gones ont concédé beaucoup d’occasions, avec un bilan de 55 buts encaissés. De quoi montrer les faiblesses d’un secteur où tout est à refaire. Pour renforcer la défense pour la saison prochaine, John Textor a posé ses yeux sur Lilian Brassier, actuellement lié au Stade Brestois, selon Ouest-France.

Brassier a été un pilier de la défense de Brest, contribuant à leur qualification en Coupe d’Europe. Son but décisif en fin de match contre Rennes a marqué les esprits et a prouvé sa capacité à se montrer décisif dans les moments clés. L’OL, à la recherche de renforcement défensif, voit en Brassier une opportunité de marché.

Sa polyvalence, sa jeunesse et sa capacité à jouer des deux pieds correspondent au profil recherché par John Textor club lyonnais. L’OL, connu pour son développement de talents, pourrait offrir à Brassier la plateforme idéale pour franchir un nouveau palier dans sa carrière.

De la grosse concurrence pour l’OL et John Textor

Outre l’OL, d’autres clubs comme Marseille, Nice et Monaco ont également montré un intérêt pour Brassier. Monaco avait même formulé une offre officielle de 8 millions d’euros en décembre. Cependant, l’OL pourrait être un choix attrayant pour Brassier, compte tenu de la réputation du club en matière de développement de joueurs et de la possibilité de jouer régulièrement en Ligue 1 et en Europe.