Mercato OM : Rothen tacle lourdement Zinedine Zidane !

Jérôme Rothen n’a pas été tendre avec la légende Zinedine Zidane, régulièrement associé à l’OM pour le poste d’entraîneur.

Zinedine Zidane se dit amoureux de l’OM

Lors d’une interview avec le média Carré, Zinedine Zidane s’est exprimé sur l’amour qu’il a pour l’Olympique de Marseille. Le champion du monde 98 ne s’est pas retenu sur ses propos et avoue son amour total pour le club phocéen. « Ça me manque de pas avoir joué à l’OM mais c’est comme ça. Le parcours s’est passé comme ça. Je ne l’ai pas fait mais Marseille, le club, il reste toujours dans mon cœur « .

Pour rappel, plusieurs rumeurs avaient circulé les saisons passées sur la possible venue de Zinedine Zidane en tant que coach de l’Olympique de Marseille. Ces rumeurs s’étaient fondées sur la possible venue d’actionnaires saoudiens qui souhaitaient racheter le club. Cependant, McCourt s’était expliqué sur le fait que l’OM n’était pas à vendre.

Malgré cela, les supporters marseillais ne s’empêchent pas de rêver à voir un jour Zidane aux commandes de l’effectif marseillais. Chose qui a sévèrement agacé Jérôme Rothen durant son émission Rothen s’enflamme, surtout après la déclaration de l’ancien numéro 10 de l’équipe de France.

Rothen s’est enflammé sur Zizou

Alors qu’il était dans son émission, Jérôme Rothen n’a pas du tout apprécié la manière dont agit Zinedine Zidane lorsqu’il est question de parler de l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco trouve que Zizou ne lie pas ses paroles aux actes.

« Insister autant sur l’appartenance à Marseille, sur ce club, si réellement, c’est ce que tu penses, pourquoi il n’y va pas ? (…) Juste un petit coup de téléphone aux dirigeants marseillais si tu penses comme tu le dis, bien vas-y !«

Le consultant de chez RMC appuie sur le fait que Zidane n’est pas sincère et fait tout pour séduire le cœur des supporters de l’OM. « Il n’est pas honnête, il ment aux gens, il ment à Marseille, il ment aux Marseillais, il ment à ceux qui sont passionnés de ce club. C’est très clair. Par contre, je le dis et je le redis, Zinedine Zidane, c’est tout le temps calculé ce qu’il dit, de A à Z, et les gens gobent tout.«

Pour le moment, pratiquement tous les signaux sont au vert pour affirmer que le futur entraineur de l’Olympique de Marseille soit l’ancien entraineur du FC Porto, Sergio Conceiçao.