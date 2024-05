OM : Les dessous de la visite de Frank McCourt à Marseille

Ce mardi, Frank McCourt sera présent à Marseille. Le propriétaire de l’OM fera un passage rapide à la Commanderie pour faire le point sur l’exercice précédent et se porter sur le suivant.

L’OM en déficit budgétaire

Attendu depuis le mois d’août dernier, Franck McCourt arrive aujourd’hui à la Commanderie afin d’exposer son nouveau projet. Le président de l’Olympique de Marseille Frank McCourt va effectuer une visite express au club pour faire le point et remettre de l’argent dans un club qui a passé une saison difficile. Selon les médias, l’idée serait de donner à Pablo Longoria les clés pour la saison prochaine, et préparer aussi le passage devant la DNCG.

Après une saison délicate, l’OM fonctionne sans directeur général depuis plusieurs semaines. En effet, le n°2, Stéphane Tessier, est sur le départ après avoir perdu une bataille politique face au président Pablo Longoria. Hormis la parenthèse enchantée avec le parcours en Ligue Europa jusqu’aux portes de la finale, l’OM a été en difficulté en Ligue 1 et en Coupe de France. Au final, le club phocéen ne s’est qualifié pour aucune des trois compétitions européennes pour la saison prochaine. Et au niveau des finances, ce n’est pas la joie non plus.

McCourt va injecter 50 millions d’euros

Comme l’a révélé le journal L’Équipe, sur l’exercice 2023/2024, l’Olympique de Marseille est dans le rouge. Après avoir déjà injecté plus d’un demi-milliard d’euros depuis le rachat du club phocéen à l’automne 2016, Frank McCourt pourrait être contraint de remettre la main à la poche pour combler le déficit financier du club cette saison. À moins de réaliser de grosses ventes d’ici au 30 juin, date de clôture de l’exercice, McCourt devra sortir environ 50 millions d’euros.

Mais alors, quel joueur de l’effectif marseillais pourrait permettre de combler une partie de ce déficit ? Courtisé par l’Atletico de Madrid lors du mercato hivernal, Leonardo Balerdi pourrait rapporter entre 30 et 40 millions d’euros à l’OM, selon Christophe Dugarry et Jérôme Rothen. Reste à voir si le club marseillais réussira à dégraisser suffisamment son effectif pour que McCourt n’ait pas à sortir ces 50 millions de sa poche.