OL : Aulas vole au secours de Textor et s’en réjouit !

Jean-Michel Aulas, ancien président de l’OL, a encore conclu un deal avec John Textor. Il a surtout aidé le club et il s’en félicite.

L’OL renfloue ses caisses grâce à Aulas

John Textor a communiqué ce jeudi, sur la vente officielle de la LDLC Arena. L’infrastructure appartenant à l’OL Groupe a été cédée à Holnest, la holding de Jean-Michel Aulas, et un groupe d’investisseurs. Le patron de l’Olympique Lyonnais a expliqué qu’il s’est débarrassé de l’Arena pour mieux concentrer ses investissements sur l’équipe de football.

Une équipe de Lyon qu’il a promis de ramener au sommet. D’après les informations de L’Équipe, John Textor va toucher immédiatement une première tranche de la vente conclue à 160 millions d’euros. Grâce à cette transaction, le dirigeant américain va équilibrer les comptes de l’OL, avant son passage devant la Commission de contrôle des clubs professionnels, le 12 juin.

Aulas heureux de l’acquisition de l’Arena

Nouvel acquéreur de la LDLC Arena, Jean-Michel Aulas se réjouit de prêter main forte à son successeur à la tête de Lyon. Il se dit être « heureux de cette nouvelle alliance avec John Textor et de la coopération quotidienne avec Laurent Prud’homme (directeur général du club) ». Initiateur de la construction de la salle multifonctionnelles, quand il était encore le patron de l’OL groupe, Jean-Michel Aulas espère pouvoir la rentabiliser.

Dans sa déclaration sur X, il espère « maintenir l’excellence de la LDLC Arena », en offrant « des expériences exceptionnelles aux amateurs de sports et de spectacles ». Par ailleurs, Olympique et Lyonnais indique qu’Anthony Lopes, le gardien de but de l’OL, est parmi les actionnaires d’Holarena, la société créée et détenue à 60 % par Holnest, pour l’acquisition de l’Arena.