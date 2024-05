Vente ASSE : Jean-Michel Aulas envie déjà Saint-Etienne

L’ASSE sera vendue, comme l’OL il y un an et demi. Jean-Michel Aulas a réagi à la vente de l’AS Saint-Etienne, le grand rival de l’Olympique Lyonnais.

Jean-Michel Aulas sous le charme d’Ivan Gazidis

Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo sont sur le point de vendre l’ASSE à Larry Tanenbaum, un milliardaire canadien. Saint-Etienne va donc changer de propriétaire bientôt, comme son rival l’OL l’a fait en décembre 2022. Jean-Michel Aulas a cédé le club rhodanien à John Textor, un milliardaire américain. Et forcément, la vente de l’AS Saint-Etienne a fait réagir l’ancien président de l’Olympique Lyonnais (de juin 1987 à mai 2023). Lui qui a vécu autant de derbies avec le club ennemi.

Au-delà du projet de rachat du club ligérien, il apprécie bien Ivan Gazidis, le directeur général de Kilmer Sports Ventures et futur président de l’ASSE. « Ce mec est extraordinaire sur le plan humain, très sensible, à l’écoute, respectueux et super apprécié. Au niveau professionnel, il est l’un des meilleurs dirigeants au monde », a-t-il témoigné dans L’Équipe.

Le futur président de l’ASSE comparé à Florentino Pérez

Jean-Michel Aulas a ensuite comparé l’ancien directeur général d’Arsenal (janvier 2009- octobre 2018), puis président exécutif de l’AC Milan (décembre 2018-décembre 2022) à un grand dirigeant du football européen. « Il entretient de très bonnes relations avec le président de l’UEFA (Aleksander Ceferin) et les instances de la FIFA. En termes de savoir-faire, il est l’égal de Florentino (Pérez, président du Real Madrid). Il a une méthode anglo-saxonne extrêmement directive, qui donne des résultats », a-t-il encensé.

L’ancien président de l’OL jalouse l’ASSE !

En tout cas, l’ex-dirigeant de Lyon ne s’est pas retenu de compliments. Il est carrément séduit par les futurs repreneurs de l’ASSE. Selon lui, Ivan Gazidis « apparaît surdimensionné pour Saint-Étienne, car il le verrait plus arriver au PSG ». Jean-Michel Aulas est très content pour les Verts, qui vont passer sous pavillon canadien, avec des dirigeants dont la probité et la surface financière sont incontestables. « Voir Gazidis arriver avec un investisseur très puissant (Larry Tenenbaum) est la meilleure chose qui pouvait arriver à l’AS Saint-Étienne. Mais je ne vais pas aller supporter les Verts pour autant ! », a conclu JMA.