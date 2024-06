Mercato : C’est fini entre l’ASSE et cet attaquant

Après Irvin Cardona, l’ASSE enregistre un nouveau départ du club. Arrivé à la fin de son prêt chez les Stéphanois, Nathanaël Mbuku a fait ses adieux aux Verts.

Mercato : Nathanaël Mbuku fait ses adieux à l’ASSE

Arrivé en janvier 2024, Nathanaël Mbuku a rapidement trouvé sa place au sein de l’équipe, contribuant significativement à la campagne de promotion de l’ASSE. Avec quatre buts et deux passes décisives en six mois, dont la dernière passe décisive lors du match décisif contre Metz, il a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des supporters. « Chers supporters, merci pour l’amour et le soutien que vous m’avez donné, a-t-il posté », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Mbuku s’en va après avoir contribué à la montée de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Un moment dont il gardera que de bons souvenirs. « Quel honneur d’avoir fait partie des vôtres durant cette épopée merveilleuse qui a vu cette institution du football retrouver sa seule et unique place en Ligue 1 », a poursuivi le jeune attaquant de 22 ans. Dans son message, il a également exprimé sa reconnaissance envers l’entraîneur et le staff pour lui avoir donné l’opportunité de faire partie de cette aventure.

Nathanaël Mbuku quitte l’ASSE avec le respect

Le départ de Mbuku n’est pas seulement la fin d’un prêt, mais aussi la fin d’une relation courte mais intense avec l’ASSE. Son impact sur le terrain et son engagement envers le club ont été clairs, et son départ laisse un vide que le club devra combler lors du prochain mercato. Le club forézien, promu en Ligue 1, doit maintenant regarder vers l’avenir et construire une équipe capable de se maintenir dans l’élite du football français.

À 22 ans, Nathanaël Mbuku a déjà montré qu’il possède le talent et la détermination nécessaires pour réussir. Il quitte Saint-Etienne avec le respect et l’admiration des fans et du club. Son message d’adieu résonne comme un hommage sincère à une période qui restera gravée dans l’histoire du club.