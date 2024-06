Mercato : La drôle de vengeance du PSG sur Mbappé

La séparation entre Kylian Mbappé et le PSG est loin d’être dirigée au sommet de la direction du club de la capitale, qui a pris une décision radicale pour se venger de l’attaquant français.

Mercato PSG : Ethan, la victime des Mbappé

Après sept ans passés au service du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a enfin décidé de réalisé son rêve de gamin, celui de rejoindre le Real Madrid. Son départ était déjà connu d’avance puisque depuis le mois de février, il a fait connaître à Nasser Al-Khelaïfi son intention de ne pas poursuivre l’aventure dans la capitale française.

La nouvelle passe mal chez le dirigeant qatari qui prend des mesures radicales. Dans ce climat tendu, la situation d’Ethan Mbappé prend une tournure dramatique, avec des implications qui vont au-delà du terrain de football. Les détails exacts de cette affaire restent flous, mais les implications sont claires : le PSG semble prêt à prendre des mesures drastiques pour affirmer son autorité et peut-être envoyer un message.

« Je pense que ce qui l’a le plus marqué est le traitement réservé à son petit frère Ethan. Il devait signer pro au PSG, c’était son rêve. Mais les dirigeants ont décidé de ne rien lui proposer après avoir appris que Kylian quittait Paris », révèle Laurent Perrin du journal Le Parisien.

Kylian Mbappé rongé par la culpabilité ?

La décision de se séparer d’Ethan Mbappé, un jeune joueur prometteur, soulève des questions sur la dynamique interne du club et la manière dont il gère les relations avec ses joueurs et leurs familles. Laurent Perrin a mis en lumière ces tensions internes, révélant les dessous d’une histoire qui pourrait avoir des répercussions sur l’image du PSG et sur sa gestion des talents.

Mbappé le sait, l’une des principales victimes de l’annonce de son départ du PSG reste son frère. Le Bondynois a assisté impuissant au traitement infligé à son jeune frère. « Kylian s’est senti responsable de cette situation et cela l’a beaucoup marqué», assure le journaliste qui ajoute : « Ce n’est pas parce qu’il est millionnaire que tout glisse sur lui ».