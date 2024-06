Malgré le départ de Mbappé du PSG, Nasser Al-Khelaïfi exulte

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a adressé un message plein de satisfaction à l’ensemble des employés du club, malgré le départ de Kylian Mbappé, la plus grande star de son équipe. Dans son courrier, il exprime sa profonde satisfaction face aux succès obtenus par le PSG durant la saison 2023-2024, tant sur le terrain qu’en dehors.

Al-Khelaïfi célèbre l’unité et le succès du Paris Saint-Germain

« Nous pouvons être extrêmement fiers des réussites de notre institution, que ce soit sur le terrain ou au-delà », écrit Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain loue les performances remarquables des équipes masculine et féminine, tout en soulignant l’apport non négligeable des talents issus des académies du club. Ces jeunes joueurs, selon le qatari, incarnent l’avenir et la pérennité du PSG, et ils vont apporter une nouvelle dynamique et une énergie inestimable au club parisien.

Al-Khelaïfi ne se contente pas de saluer les exploits sportifs. Il rappelle également les solides fondations établies par le club en dehors du terrain. « Nous pouvons aussi être fiers des valeurs de travail d’équipe et de cohésion qui nous ont à nouveau unis cette saison », ajoute-t-il. Ces valeurs ont permis au PSG de surmonter de nombreuses difficultés au cours des derniers mois et des dernières années, ce qui d’après lui solidifie un esprit de corps indéfectible.

PSG : Le vibrant message de Nasser Al-Khelaïfi aux employés

Le président du Paris SG conclut son message sur une note de grande fierté et d’optimisme alors qu’il vient de perdre Kylian Mbappé, parti au Real Madrid gratuitement. « Un état d’esprit renforcé règne au sein du club, avec l’institution placée au-dessus de tout. Nos succès sont portés par le collectif : des équipes unies dans leurs efforts et leurs performances. Cela me remplit de fierté et je souhaite que tout le monde travaille comme une équipe, une famille. »

Ce message de Nasser Al-Khelaïfi traduit la vision du club pour l’avenir : une institution soudée, tournée vers la réussite collective et la valorisation des talents internes. Le PSG, fort de ses valeurs et de ses succès, continue de tracer sa voie vers son plus grand objectif, gagner la Ligue des Champions.-