PSG : Il dézingue Nasser al-Khelaïfi en live !

Daniel Riolo a une nouvelle fois critiqué sévèrement le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Suite aux déclarations de Kylian Mbappé contre son ex-employeur, Riolo n’a pas mâché ses mots.

Kylian Mbappé revient sur ses difficultés au PSG

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé a vertement critiqué ses anciens dirigeants après sa signature officielle au Real Madrid. Il aurait vécu une saison difficile au club de la capitale française.

« Je sais qu’il y a eu des saisons mieux que celles-ci, mais elle a été la plus difficile à jouer. Quand je sais ce que j’ai dû traverser et subir, c’est la meilleure saison de ma carrière. On m’a fait comprendre (que je ne jouerai pas avec Paris), on me l’a dit en pleine face, on m’a parlé violemment, on me l’a dit aussi par médias interposés. Luis Enrique et Luis Campos m’ont sauvé. Je n’aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux », a expliqué le Bondynois.

Le PSG a ensuite répondu à Kylian Mbappé. Dans des propos rapportés par l’AFP, une source proche du PSG a fait savoir que le patron du club, Nasser Al-Khelaïfi n’a dicté aucun ordre à Luis Enrique concernant la gestion de l’attaquant tricolore.

Daniel Riolo allume Nasser Al-Khelaifi 🥶



« Luis Enrique a obéi aux ordres, et Mbappé ne lui en veut pas. Ce président a foutu en l'air toute la saison du PSG. Il est en train de tuer le club. »



(@AfterRMC) pic.twitter.com/XBKHHjsDzq — Footballogue (@Footballogue) June 4, 2024

Daniel Riolo prend la défense de Mbappé

Dans l’émission l‘After Foot sur RMC, Daniel Riolo a taclé sévèrement Nasser Al-Khelaïfi. Selon Daniel Riolo, le dirigeant parisien est le principal responsable des échecs du club. Il a indiqué que l’entraîneur du PSG, Luis Enrique a obéi aux ordres du président en écartant Mbappé de l’équipe pour des raisons non sportives.

« Luis Enrique a obéi aux ordres. Beaucoup ont fait croire que c’était un choix sportif. Ils lui ont pourri la saison et au final cela laisse plus de regret (…) Ce président, totalement incompétent, a foutu en l’air toute la saison du Paris Saint-Germain. Voilà où nous emmène ce président qui est en train de tuer ce club. (…) Mais quand est-ce qu’on va comprendre que tout ce qui arrive dans ce club, c’est à cause de ce président incompétent », a lâché Daniel Riolo.