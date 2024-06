Mercato : Will Still prêt à succéder à Franck Haise au RC Lens !

Le RC Lens est sur le point de boucler le transfert d’un entraîneur pour remplacer Franck Haise. Selon Foot Mercato, Will Still est tout proche de devenir le nouvel entraîneur des Sang et Or. L’ancien coach du Stade de Reims devrait remplacer un Franck Haise parti à l’OGC Nice.

Mercato : Nouvelle ère au RC Lens avec Will Still tout proche de la signature

Will Still, âgé de seulement 31 ans, a rapidement gravi les échelons dans le football français. Sa carrière à Reims a été marquée par une gestion tactique intelligente et une capacité à obtenir des résultats (26 victoires, 17 matchs nuls et 22 défaites) pas mal avec des moyens limités. Sous sa direction, Reims a su se hisser dans la première moitié du classement de Ligue 1, ce qui lui a fait gagner le respect de ses pairs et des supporters, malgré la baisse qui a conduit à son départ.

Pour le RC Lens, l’arrivée de Still représente un pari audacieux, mais prometteur. Le club cherche à maintenir la dynamique positive instaurée par Franck Haise, tout en apportant une touche de nouveauté et de modernité. Still, connu pour sa philosophie de jeu axée sur l’offensive et la solidité défensive, pourrait être l’homme idéal pour mener Lens vers de nouveaux sommets, notamment en compétition européenne.

🚨 Will Still sera le prochain entraîneur du RC Lens ! ❤️💛



Discussions très avancées, le deal devrait s’officialiser ce week-end ou début de semaine prochaine dernier délai.



(@footmercato) pic.twitter.com/BgDzueR3sF — Actu Foot (@ActuFoot_) June 6, 2024

La transition au Racing Club de Lens ne sera pas facile. Still devra rapidement s’intégrer dans l’environnement lensois, comprendre les attentes élevées des supporters et travailler avec un effectif qui a déjà prouvé sa valeur en Ligue 1. Cependant, son approche méthodique et sa capacité à s’adapter aux situations complexes devraient lui permettre de relever ce défi avec brio.

Will Still, le nouvel atout de Lens pour la saison prochaine

Du côté des supporters, l’annonce imminente de l’arrivée de Still suscite un mélange d’excitation et de curiosité. La Ligue 1 reconnait les grandes capacités techniques du coach, mais les fans ne perdent pas de vue son limogeage à Reims. Beaucoup voient en lui un entraîneur capable de perpétuer la tradition de jeu attractif de Lens, tout en apportant de nouvelles idées stratégiques malgré ce point noir de son départ du banc rémois.

L’officialisation de cette signature semble imminente. Le RC Lens pourrait bien avoir trouvé en Will Still le guide parfait pour continuer à faire rêver les supporters Sang et Or en Ligue 1.