Mercato : Will Still au RC Lens, officialisation imminente

Le Racing Club de Lens est sur le point de conclure un accord avec Will Still, le jeune entraîneur belge qui a fait ses preuves au Stade de Reims. Un accord est presque bouclé entre les parties.

Mercato RC Lens : Will Still pour remplacer Franck Haise

Le transfert de Franck Haise à l’OGC Nice n’est pas encore confirmé, mais le RC Lens n’a pas tardé à assurer son remplacement, faisant de Will Still une priorité. Le Belge, âgé de seulement 31 ans, est considéré comme l’un des entraîneurs les plus prometteurs de sa génération. Sa philosophie de jeu, axée sur un football offensif et dynamique, a attiré l’attention des dirigeants lensois, qui voient en lui le candidat idéal pour succéder à Franck Haise, en partance pour l’OGC Nice.

La recherche d’un nouvel entraîneur a été une priorité pour le RC Lens, et l’approche de Still semble être le résultat d’une réflexion stratégique approfondie. Il s’est toujours séparé du Stade de Reims à seulement deux journées de la fin de la saison de Ligue 1, mettant ainsi fin à presque deux saisons avec les Stadistes.

Will Still au RC Lens, c’est presque fait

Après son départ de Reims, le technicien né en Belgique mais de parents britanniques, a déclaré à The Athletic qu’il souhaitait retourner en Angleterre. Les médias britanniques avaient alors lié Still à un transfert dans deux clubs du championnat EFL : Norwich City et Sunderland. Mais il semble cependant avoir été séduit par le projet lensois.

Selon Foot Mercato, l’accord qui conduira Will Still à Bollaert est presque conclu. Il ne reste que les touches finales à être apportées avant qu’il ne soit officialisé. Haise, qui devrait rejoindre Nice dans les heures/jours à venir, a également quelques petits détails à finaliser avant de devenir manager du Gym pour ce qui devrait être un contrat de deux ans.

L’arrivée imminente de Still pourrait également signaler une nouvelle direction pour le RC Lens, avec une ambition renouvelée de se hisser parmi les meilleurs clubs de Ligue 1. Si l’accord entre Will Still et le RC Lens est confirmé, cela pourrait être l’une des signatures les plus significatives de la Ligue 1 cette saison.