Vers un revirement dans le mercato de l’OGC Nice ?

Le mercato niçois s’annonce agité avec la possible vente par Ineos. L’OGC Nice doit vendre ses meilleurs éléments, dont Todibo et Thuram. Un été mouvementé attend les supporters

Contexte Financier Difficile pour l’OGC Nice

Alors que le mercato niçois avait commencé positivement avec les officialisations de Franck Haise en tant qu’entraîneur et Florian Maurice en tant que directeur sportif, l’élan des bonnes nouvelles s’essouffle un peu puisque plusieurs départs sont programmés.

C’est dans un contexte financier particulier que Nice va devoir entamer ce mercato. Selon The Independent, Ineos, actionnaire majoritaire de l’OGC Nice, souhaiterait vendre le club azuréen afin de concentrer ses parts sur Manchester United, racheté à 27,7% en 2023. Jim Ratcliffe souhaiterait se conformer aux règles de l’UEFA sur la multipropriété, règles qui se durciront lors de la saison 2025-2026. Le manque de droits télé est aussi un argument de taille qui effraie le groupe Ineos. Cependant, il espère toujours en tirer un bon prix grâce à la localisation du club jugée comme attrayante.

Todibo et Khéphren Thuram sur le départ ?

Dans ce contexte de vente du club, l’OGC Nice est obligé de vendre certains joueurs à forte valeur marchande. Le journal L’Équipe affirme donc que Jean-Clair Todibo devrait être le premier sacrifié. Avec 35 M€ de valeur sur Transfermarkt, le défenseur central aux deux sélections en équipe de France bénéficie d’un bon de sortie pour 25 M€ par l’OGC Nice. Plusieurs clubs sont venus prendre la température comme Naples, l’Atlético Madrid, Aston Villa et… Manchester United.

Pour Khéphren Thuram, la situation est différente. Le joueur dispose lui aussi de la plus forte valeur marchande du club, à égalité avec Todibo (35 millions d’euros). Le milieu ne possède plus qu’un an de contrat à Nice, le club souhaite le vendre pour une fourchette de 20 à 30 millions d’euros. Le joueur, lui, se verrait bien aller au bout de ce contrat dans l’optique de signer gratuitement dans le club qu’il désire l’hiver prochain.

Titulaire indiscutable et pilier de la formation niçoise, le gardien polonais Marcin Bulka pourrait quitter la Côte d’Azur cet été. L’ancien joueur polonais souhaiterait une hausse salariale pour prolonger au club. Actuellement, il touche 55 000€, et aimerait quadrupler son salaire. Nice, pour le moment, est seulement en mesure de lui tripler. Le club doit faire face à la concurrence milanaise sur ce dossier. Le club lombard serait prêt à offrir 25 M€ pour s’attacher les services de Bulka afin de remplacer Maignan, qui pourrait s’envoler du côté de Manchester City.