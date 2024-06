Mercato : Accord proche entre Maghnes Akliouche et le PSG

Priorité de Luis Campos pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Maghnes Akliouche pourrait contraindre l’AS Monaco à le laisser filer sur ce mercato estival.

Maghnes Akliouche veut rejoindre le PSG

Désireux de s’appuyer sur de jeunes talents français pour l’après-Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain veut attirer Maghnes Akliouche et Rayan Cherki (OL) pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine. D’après les informations de Sports Zone, Luis Campos aurait rencontré l’entourage du joueur de l’AS Monaco ces derniers jours.

Très convaincant cette saison avec notamment 8 buts et 4 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues, l’international espoir français veut franchir un cap dans sa carrière. Le média sportif indique donc que Maghnes Akliouche veut rejoindre le Paris Saint-Germain cet été.

En négociations depuis quelques jours, le Champion de France se rapprocherait d’un accord contractuel avec le milieu offensif de 22 ans. Pour autant, l’affaire serait encore loin d’être dite puisque l’AS Monaco ne compte pas se séparer de son crack aussi facilement.

L’AS Monaco fait de la résistance pour Akliouche

À en croire le quotidien L’Équipe, l’AS Monaco, qui est qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, ne compte pas laisser partir Maghnes Akliouche cet été et espère le convaincre de prolonger son contrat qui expire en juin 2026. Une tendance confirmée par le directeur général du club monégasque, Thiago Scuro, dans une interview accordée à plusieurs médias il y a quelques semaines.

« La priorité est de garder Maghnes. Nous allons jouer la Champions League, une saison de plus peut aussi être bénéfique pour son développement. J’y crois, mais je ne contrôle pas les décisions de tout le monde », expliquait Thiago Scuro, qui n’écartait pas pour autant un départ de son jeune talent.

Et selon Sports Zone, Maghnes Akliouche est convaincu par le projet parisien. L’enfant de Tremblay-en-France aimerait désormais que l’intérêt du Paris SG se concrétise par une offre ferme auprès de l’AS Monaco, qui veut le garder et prolonger son bail. Affaire à suivre…