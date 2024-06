Vente OM : De nouvelles révélations tombent !

Depuis plusieurs mois, certaines sources annoncent la vente de l’OM à un consortium saoudien. Le prioritaire du club, Frank McCourt a mis les choses au clair en mai dernier, mais les rumeurs persistent.

Frank McCourt refuse la vente de l’OM

Dans une interview accordée à Le Figaro en mai dernier, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt a démenti les rumeurs selon lesquelles il envisagerait de vendre le club phocéen à l’Arabie Saoudite. McCourt a indiqué qu’il est pleinement engagé et qu’il compte rester à la tête de l’OM pendant longtemps.

« Pablo Longoria et moi avons encore parlé des prochaines étapes pour le club aujourd’hui, les investissements à venir. Non, le club n’est pas à vendre. Je suis totalement impliqué. À ce stade, la question d’une potentielle vente est ridicule », a déclaré le dirigeant américain.

Malgré cette mise au point, des voix s’élèvent et annoncent la vente du club dans les prochaines semaines. Selon les informations du journaliste français Thibaud Vézirian, les Saoudiens accélèrent le dossier et vont bientôt acquérir le club.

« C’est pour bientôt d’après les acheteurs. On espère que c’est pour bientôt et qu’ils vont faire leur petite surprise. Vu l’état du club, pas de directeur général, pas de directeur de la stratégie, pas d’entraineur, une direction sportive avec un prestataire comme Benatia et Longoria pour décider, c’est un sacré bazar à l’OM », a expliqué le journaliste.

La vente de l’OM officialisée en juin ?

La source indique que l’Arabie Saoudite et Frank McCourt pourraient boucler le deal dans ce mois de juin. Le club phocéen a besoin d’une vraie reconstruction sinon il va s’enfoncer dans une grande crise.

« Après, tout le monde se pose la question de l’intérêt de communiquer à la bonne date. Juin ? Oui…Le mois de juin sert juste à mettre les choses en place, que l’entraineur arrive le 15 juin, ça ne change rien. Mais à l’OM, la direction est délabrée et ça impacte le sportif directement. Donc il serait temps d’officialiser un deal pour passer à autre chose sinon c’est la Bérézina », a conclu Thibaud Vézirian.