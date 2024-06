Coup de tonnerre : Un attaquant veut quitter l’OM !

Mauvaise nouvelle pour l’OM. Une recrue hivernale veut quitter la citée phocéenne lors du mercato estival.

Faris Moumbagna sur le départ de l’OM ?

Arrivé à l’OM en janvier dernier en provenance de Bodø/Glimt pour 8 millions d’euros, l’attaquant camerounais Faris Moumbagna veut déjà plier ses bagages et rejoindre un autre club. Il ne se sent plus en sécurité à Marseille.

Le joueur de 23 ans envisage de partir dès cet été, principalement en raison du traumatisme causé par une attaque le 20 mai dernier. Après le match de l’Olympique de Marseille contre Le Havre pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, trois joueurs marseillais : Faris Moumbagna, Jean Onana et Bamo Meïté ont été pris pour cible par des coups de feu alors qu’ils conduisaient deux voitures depuis la Commanderie. Heureusement, personne n’a été blessé lors de cet incident.

🚨 Faris Moumbagna 🇨🇲, traumatisé par la violente agression dont il a été victime, ne serait pas contre de quitter l'OM six mois après son arrivée.



— Fan OM (@fan______om) June 8, 2024

L’OM ouvert au départ de Faris Moumbagna

Toujours secoué par cet incident, Faris Moumbagna veut quitter Marseille après seulement six mois dans la ville. La star camerounaise est sous contrat à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028. Selon le site Transfermarkt, sa valeur est estimée à 10 millions d’euros. Cette saison, il a marqué quatre buts et délivré six passes décisives en 20 matchs. L’OM ne le retiendra pas s’il décide de partir cet été.

Son compatriote Jean Onana va également quitter le club à la fin de cette saison. Les dirigeants marseillais ont refusé de lever l’option d’achat du milieu de terrain camerounais. Il va faire son retour dans son club en Turquie.