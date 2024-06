L’ASSE : Un retour prometteur en Ligue 1

L’ASSE est de retour en Ligue 1 pour la saison 2024-2025, après avoir décroché le dernier billet pour la première division française. Alors que le coup d’envoi est prévu pour le week-end du 16 août, le club se prépare activement pour cette nouvelle aventure. Plusieurs rencontres amicales ont déjà été programmées afin de peaufiner leur préparation.

L’ASSE : Prête à faire trembler la Ligue 1 en 2024-2025 !

L’ASSE aborde cette saison avec un nouveau projet ambitieux, suite à sa récente vente au milliardaire canadien Larry Tanenbaum, patron de Kilmer Sports Ventures. Le mercato estival, qui débutera le 10 juin, s’annonce très important pour le renforcement de l’équipe. Le club devra recruter judicieusement pour constituer une formation compétitive capable de rivaliser en Ligue 1. Parallèlement, certains joueurs feront leurs adieux, tandis que d’autres prolongeront leurs contrats. Ce mercato promet donc d’être riche en mouvements pour les Verts.

Pour l’instant, la date de reprise des entraînements n’a pas été communiquée officiellement. Cependant, les vacances actuelles permettent aux joueurs de soigner leurs blessures et de se préparer mentalement pour la nouvelle saison. Gautier Larsonneur, Léo Pétrot, Mathieu Cafaro et Florian Tardieu profitent de cette période pour entamer des phases de rééducation et revenir en pleine forme.

Mercato bouillant à Saint-Étienne

La nouvelle direction est attendue sur les dossiers transferts, car même si les objectifs des équipes revenant de Ligue 1 est très souvent de se maintenir, l’As Saint-Etienne devra montrer plus d’ambition en allant chercher une place européenne à laquelle elle était habituée avant sa descente. La réussite de cet objectif passe par un mercato de qualité pour rassurer les centaines de milliers de fans stéphanois.

À côté de ce dossier chaud des emplettes du club, le calendrier de pré-saison commence déjà à se dessiner. En juillet, quelques semaines après leur retour sur les terrains d’entraînement, les joueurs de l’ASSE retrouveront certains adversaires familiers. Parmi les rencontres amicales prévues, Rodez a annoncé qu’ils affronteront à nouveau l’ASSE le 27 juillet à l’Étrat. D’autres matchs contre des équipes de Ligue 2 et de Ligue 1 sont également en préparation, bien que le club n’ait pas encore dévoilé officiellement l’intégralité de son programme de pré-saison.

Cette période de préparation sera déterminante pour jauger la forme de l’équipe et tester les nouvelles recrues. Les supporters espèrent que l’ASSE saura se montrer à la hauteur des attentes et que cette saison marquera un nouveau chapitre glorieux dans l’histoire du club. Avec les moyens que serait prêt à investir Larry Tanenbaum pour restaurer le standing du club, on a toutes les raisons de penser que le peuple Vert pourra vivre une de ses meilleures saisons de ces 10 dernières années.

Pré-saison intense pour l’ASSE : trois Matchs Amicaux déjà confirmés

20 juillet : Le Puy Foot : National 2

27 juillet : Rodez Aveyron Foot : Ligue 2

31 juillet : Montpellier Hérault Sporting Club : Ligue 1