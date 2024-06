RC Lens : Le grand ménage du mercato estival se prépare !

Pour le mercato estival qui approche à grands, le RC Lens se prépare à vivre une période de mouvements intenses. Mohamed TOUBACHE-TER, insider bien informé sur le Racing Club de Lens, a révélé quelques pistes concernant les futures transactions du club nordiste.

Mercato RC Lens : qui sera le prochain à partir ?

Le RC Lens doit vendre avant de pouvoir recruter, comme l’a indiqué Joseph Oughourlian à Pierre Dréossi. Cette contrainte impose une certaine prudence dans les transactions à venir des Sang et Or. Will Still devrait être le successeur probable de Franck Haise, sauf extraordinaire retournement de situation. Concernant Raphaël Varane, l’intérêt est réciproque, mais des doutes subsistent sur ses capacités physiques pour une saison complète. Quant à la rumeur Georges Mikautadze, elle semble peu réalisable, les directives actuelles ne permettant pas de dépasser 12 à 13 millions d’euros pour les nouvelles arrivées.

Elye Wahi figurerait sur la liste des transferts, avec l’OGC Nice comme possible destination. Toutefois, le club niçois, en cours de vente par INEOS, pourrait avoir des difficultés à répondre aux exigences financières du RC Lens. En effet, avec la qualification de l’OGC Nice à l’Europe, INEOS qui est aussi engagé à Manchester United, a l’obligation UEFA de se désengager d’un des deux clubs. Pour autant, Jonathan Gradit, fidèle lieutenant de Franck Haise, est également mentionné sur les tablettes de l’OGC Nice. Brice Samba, désireux de quitter le club nordiste, est activement proposé par ses agents à divers clubs.

Ventes et Arrivées : Pierre Dréossi a du pain sur la planche pour ce mercato lensois

Ruben Aguilar est aussi sur la sellette, tandis qu’Adrien Thomasson envisage un départ, avec des contacts en Turquie. Wesley Saïd, de son côté, aurait des touches en Arabie Saoudite et au Qatar. Angelo Fulgini attire l’attention de clubs de la Major League Soccer. Le RC Lens se montre exigeant pour Salis Abdul Samed, ce qui pourrait compliquer ou retarder son transfert.

Pierre Dréossi, en contact permanent avec les agents des joueurs, tente de clarifier la situation de chacun alors que nombreux sont ceux qui s’interrogent sur leur avenir au club.