Mercato : 10M€ ! Le Stade Rennais vise une belle opération

Futur directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara a défini ses priorités pour le mercato estival qui s’ouvre dans quelques heures. Le SRFC veut renflouer les caisses.

Le Stade Rennais a tranché pour un attaquant

Le mercato estival ouvre ses portes ce lundi en France et les dirigeants du Stade Rennais ont d’ores et déjà défini les priorités. Sans Coupe européenne la saison prochaine, le SRFC s’attend à perdre plusieurs de ses éléments. Outre Martin Terrier, Désiré Doué, Arnaud Kalimuendo et bien d’autres vont disposer d’un bon de sortie durant cette période de recrutement.

De retour au Stade Rennais après avoir été prêté pour une saison au FC Nantes, Matthis Abline devrait lui aussi quitter les rangs des Rouge et Noir cet été. Décisif lors des derniers mois de la saison, l’attaquant de 21 ans a inscrit quatre buts depuis fin mars, contribuant activement au maintien des Canaris en Ligue 1 au terme d’un exercice 2023-2024 difficile.

Après avoir activé sa clause de rachat de 2 millions d’euros pour rapatrier son joueur, le club breton s’est résolu à le placer sur le marché des transferts cet été. Et le Stade Rennais compte bien profiter de la forme actuelle de Matthis Abline pour empocher un joli chèque sur son éventuel départ.

Le SRFC attend entre 8 et 10M€ pour Matthis Abline

🚨 Matthis Abline est à vendre par Rennes à hauteur de 8 à 10M€ ! ❤️🖤



Il n’avait pas non plus l’intention de rester à Nantes à l’issue de la saison.



(Space @MohamedTERParis) pic.twitter.com/DaUf0PmmNC — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 8, 2024

Après des prêts successifs au Havre AC et à l’AJ Auxerre, Matthis Abline est parvenu à s’imposer au FC Nantes. Malgré la rude concurrence en attaque, le Stade Rennais a ramené son joueur à la maison à l’issue de sa période de prêt chez les Canaris.

Sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2026, Abline devrait être cédé contre un montant compris entre 8 et 10 millions d’euros, à en croire les informations obtenues par Ouest-France. Le FC Nantes a déjà exprimé son envie de garder l’ancien protégé d’Antoine Kombouaré, mais le prix demandé par le SRFC pourrait décourager Waldemar Kita et les décideurs nantais.