Mercato : Désiré Doué annonce son transfert au PSG ?

Révélation de la saison au Stade Rennais, Désiré Doué fait partie des jeunes français que le PSG recruter cet été. Et le joueur de 19 ans a fait une sortie surprenante sur les réseaux sociaux.

Désiré Doué fait un gros appel du pied au PSG

Révélation de la saison du côté du Stade Rennais, Désiré Doué pourrait faire l’objet d’une offre de la part d’un top club européen lors de ce mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu offensif rennais intéresse notamment le Paris Saint-Germain, Arsenal, le Bayern Munich, Manchester United, le Borussia Dortmund, le SSC Naples et le Bayer Leverkusen.

Après avoir fait ses adieux à Kylian Mbappé, qui s’est engagé avec le Real Madrid jusqu’en juin 2029, le PSG veut désormais axer sa politique de recrutement sur de jeunes talents à fort potentiel et d’origine française. Dans cette optique, Leny Yoro (LOSC), Rayan Cherki (OL), Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Désiré Doué figurent sur les tablettes de Luis Campos cet été.

Et visiblement, le joueur du Stade Rennais semble déjà emballé à l’idée de porter les couleurs rouge et bleu la saison prochaine. En effet, dans une story publiée sur Instagram, l’international espoir français a publié une vidéo du compte Football Memo dans laquelle une voix off parle de l’ambition sur des images du natif d’Angers au Parc des Princes lors du match de championnat entre le PSG et le SRFC cette saison.

👀Désiré Doué fait un gros appel du pied au #PSG dans sa story instagram https://t.co/gGPICbtX7P — Vipsg_fr (@vipsg_fr) June 7, 2024

« L’envie, c’est la clé. Les gens pensent que ça joue à l’intelligence, au talent. Non, ça se joue à l’envie. J’avais envie de brûler les planches. J’avais envie de faire cela. On m’a dit, c’est trop tôt. Les mêmes m’ont dit ensuite : c’est trop tard. Est-ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent : n’écoutez jamais ceux qui vous disent que vous avez trop d’ambition, que vos rêves sont trop grands.

Il faut rêver grand. Il faut rêver grand quand on est jeune, parce que la vie, elle s’occupe de réduire vos ambitions », peut-on entendre dans la vidéo. Un sacré appel du pied au Paris SG ? En tout cas, le club breton ne ferme pas forcément la porte à un départ, mais ne compte pas brader son joyau de 19 ans.

Le Stade Rennais exige un gros chèque pour Doué

Ces derniers jours, le journal régional Ouest-France a révélé que la direction du Stade Rennais ne retiendra pas forcément Désiré Doué. Ne souhaitant pas prolonger son bail, qui expire en juin 2026, le frère de Guela Doué devrait disposer d’un bon de sortie sur ce mercato estival. Pour autant, il faudra sortir le chéquier pour obtenir sa signature puisque les dirigeants bretons comptent récupérer au moins 70 millions d’euros sur sa vente. Le Paris SG sait donc à quoi s’en tenir sur cette piste.