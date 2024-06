Mercato : Thiago Motta à la Juve, menace sur Bologne ?

Auteur d’une saison folle, le club de Bologne va subir ce que tout « petit club » qui performe subit : l’intérêt de nombreux clubs et le départ forcé de plusieurs joueurs.

Thiago Motta vers la Juventus : un départ annoncé

Bien qu’ils aient réussi à se hisser à une merveilleuse 5ᵉ place accompagnée de sa qualification pour les phases de poules de la Ligue des champions, le Bologne FC va passer un mercato d’été très long. Déjà victime de son succès, Thiago Motta devrait être officialisé d’ici mercredi à la Juventus.

Mais les Bolonais n’ont pas dit leur dernier mot puisqu’ils ont tout de suite répliqué en signant un nouveau coach en la personne de Vincenzo Italiano. L’ancien entraîneur de la Fiorentina va parapher un contrat de 2 ans jusqu’au 30 juin 2026. Il reste sur 3 finales perdues (1 Coupe d’Italie et les 2 dernières Conférences Ligue) et une 7ᵉ place comme meilleur classement avec la Viola.

Bologne contraint de vendre Zirkzee

Pour la première fois depuis 59 ans, la Ligue des champions sera de retour à Bologne. Bien que cela ait dû être fêté comme il faut, il est désormais temps de réfléchir. Car à en croire les dernières informations de Calciomercato, l’AC Milan aurait conclu un accord pour l’achat de l’attaquant Joshua Zirkzee au prix de 40 millions d’euros, assorti d’un contrat de 5 ans et d’un salaire de 4 M€ par an.

Désormais, les Rossoblù vont devoir trouver leur remplaçant au poste de numéro 9. Chose qui, pour le moment, est en suspens. On imagine que Bologne attend l’officialisation du départ de Zirkzee pour se pencher sur la question. Pour le moment, au club, il ne reste plus que la pépite argentine Santiago Castro, mais cela n’a pas fini d’évoluer et la question devrait vite revenir sur la table.