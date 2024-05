Mercato Juventus Turin : Adrien Rabiot a fait son choix !

Adrien Rabiot va-t-il vraiment quitter la Juventus au mercato estival malgré l’arrivée prochaine de de Thiago Motta ? Le milieu français souhaite régler au plus vite sa situation avec ses dirigeants.

Motta comme source de motivation ?

Alors qu’il vient de quitter Bologne, tout porte à croire que Thiago Motta deviendra le successeur d’Allegri et entrainera la Vieille Dame la saison prochaine. Anciennement coéquipier de Rabiot lorsque les deux jouaient au Paris Saint-Germain, Motta souhaiterait s’appuyer sur l’international français dans les années à venir. Pour ce qui est du joueur, ce dernier serait très sensible à cette marque de confiance.

Connu pour être un joueur qui demande à chaque renouvellement de contrat une revalorisation salariale, Rabiot pourrait cette fois-ci se raviser et baisser son salaire pour rester à la Juventus. Le club italien étant en difficulté financière, l’ancien joueur du PSG serait charmé par Thiago Motta et ferait tout pour rester.

Selon la presse italienne, le fait de voir Rabiot sous les couleurs de la Juventus n’est pas impossible. Il faudrait que les dirigeants de la Vieille Dame mettent tout en œuvre pour que leur milieu de terrain reste. Dans le cas où Rabiot ne pourrait pas rester, plusieurs clubs postés en Angleterre sont prêts à accueillir le titi parisien.

La Premier League veut Rabiot dès l’ouverture du mercato

Même si Rabiot est séduit par ce que pourrait proposer Thiago Motta en étant entraineur de la Juventus, il n’empêche qu’il est probable que le joueur âgé de 29 ans ne pourrait pas rester à la Juventus, qui cherche à ne pas trop faire de dépenses financières. Il est donc possible de voir le milieu de terrain sous un autre maillot après le mercato estival et plusieurs clubs sont sur lui.

Manchester United veut faire de Rabiot leur milieu de terrain titulaire aux côtés de Fernandes, Mainoo ou encore Casemiro. Avec la victoire en FA Cup contre Manchester City, les Mancuniens joueront l’Europa League et pourraient convaincre Rabiot de devenir un Red Devils.

🔴 Sir Jim Ratcliffe merencanakan perombakan besar-besaran di Manchester United musim panas ini, dengan Adrien Rabiot muncul sebagai target lini tengah utama.



S>@TEAMtalk pic.twitter.com/IE2qI0EMZi — Text Tentang Bola ⚽ (@txtttgbola) May 27, 2024

Autre club anglais qui voudrait Rabiot, il s’agit de Newcastle qui cherche un possible remplaçant Guimaraes, sur le départ et annoncé du côté de Manchester City. Le FC Barcelone est également sur l’international français depuis quelques années déjà et pourrait faire une offre. À voir si le joueur serait séduit par le projet catalan, qui aura un nouvel entraineur et qui sera probablement Hansi Flick.