Mercato ASSE : Wahbi Khazri bloque le dossier Andy Delort

Intéressée par les services d’Andy Delort, l’ASSE est confrontée à deux obstacles. L’un semble lié à la décision de Wahbi Khazri à Montpellier.

Mercato : Andy Delort sous le coude du Montpellier HSC

L’ASSE a coché le nom d’Andy Delort (32 ans) parmi les pistes explorées pour se renforcer pendant le mercato d’été. Il est libre de tout engagement depuis la fin de son contrat à Umm Salal SC (au Qatar). En plus d’être libre, il est ouvert à un retour en Ligue 1 où il a évolué dans plusieurs clubs, dont Montpellier HSC, l’OGC Nice et le FC Nantes dernièrement. Cependant, l’AS Saint-Etienne n’est pas la priorité de l’international Algérien (15 sélections). Il est plutôt plus proche d’un retour au MHSC.

En effet, Laurent Nicollin souhaite qu’Andy Delort revienne en Hérault où il a brillé entre 20218 et 2021. Mais le président du club pailladin attend d’être situé sur les droits TV de la saison 2024-2025 (ils sont encore en négociations), avant de lancer le mercato montpelliérain. Le buteur natif de Sète est donc sous le coude de Laurent Nicollin.

L’arrivée de Delort à l’ASSE liée à la décision de Khazri



D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Montpellier HSC doit d’abord dégraisser avant de recruter. Et ça s’annonce plutôt bien pour les Verts, qui sont en embuscade. Selon la source, Wahbi Khazri est concerné par le dégraissage, pour faire la place à Andy Delort. Néanmoins, il n’est pas enclin à quitter La Paillade pour l’instant.

Si l’attaquant Tunisien décide de rester au Montpellier HSC, où il a encore un an de contrat, son homologue Algérien devra trouver un autre point de chute. Une éventuelle arrivée d’Andy Delort à Saint-Etienne dépend donc de la décision de Wahbi Khazri, si l’on en croit l’Insider. Pour rappel, Khazri a défendu les couleurs stéphanoises entre 2018 et 2021.