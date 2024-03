Andy Delort de retour au Montpellier HSC ? Une nouvelle tombe !

Libre depuis son départ du club Umm Salal SC au Qatar en février 2024, l’attaquant algérien, Andy Delort pourrait revenir dans son ancien club, Montpellier HSC l’été prochain. Le président du club, Laurent Nicollin a fait une grosse annonce.

Montpellier HSC proche de la zone rouge en Ligue 1

Le club français Montpellier HSC souffre en championnat de France cette saison. Les performances du club laissent à désirer. La formation héraultaise occupe la 14e place au classement et doit retrousser ses manches pour assurer le maintien à la fin de la saison. Avant la trêve internationale, les hommes de Michel Der Zakarian ont été laminés par le Paris Saint-Germain (2-6).

Les dirigeants du MHSC sont conscients des faiblesses de l’équipe et envisagent d’ores et déjà de la renforcer l’été prochain. Le club a laissé partir son prolifique attaquant Elye Wahi pour une somme de 30 millions d’euros. Les Montpelliérains explorent plusieurs pistes sur le marché des transferts pour combler le vide.

Andy Delort, une cible prioritaire du MHSC ?

Le président du club, Laurent Nicollin a révélé que l’attaquant algérien, Andy Delort devait faire son retour lors du dernier mercato hivernal. Il voulait passer à l’action pour signer le joueur, mais c’était trop tard. Delort n’a pas résilié à temps son contrat avec le club qatari.

« Quand il a rompu son contrat avec le club qatari, il m’a appelé. Si Andy avait résilié dans les dates légales (avant le 31 janvier) et s’il avait été libre, je l’aurais pris tout de suite pour un contrat de six mois ou d’un an et demi. Mais comme il fait toujours tout bien, il n’a pas résilié avant le 31 janvier », a expliqué le dirigeant dans des propos relayés par Midi Libre.

Laurent Nicollin veut accélérer le dossier lors du prochain mercato estival. Andy Delort pourrait faire son retour dans son ancien club. « On va se voir bientôt avec Andy pour manger et discuter », a lâché le président du club.