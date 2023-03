Publié par Thomas G. le 11 mars 2023 à 03:11

Après des débuts difficiles au Montpellier HSC, l'international tunisien, Wahbi Khazri, a retrouvé des couleurs et s'est exprimé avant Ajaccio.

Ce week-end, le Montpellier HSC se déplace à Ajaccio dans un match entre deux prétendants au maintien. En quête d’un cinquième match consécutif sans défaite, les Montpelliérains pourront compter sur un Wahbi Khazri à son meilleur niveau. Auteur de 2 buts lors des trois derniers matchs, l’international tunisien était présent en conférence de presse. Il a notamment évoqué l’importance de ce match.

« On est sur une bonne dynamique, ce qu’on montre dans l’intensité de jeu c’est bien. Si on veut s’en sortir ça va passer par le collectif. Le plus important c’est les deux prochains matchs et si on veut faire une bonne saison, ça commence dimanche par Ajaccio. » La semaine dernière, le MHSC a surclassé Angers SCO à domicile 5-0. Les Héraultais veulent surfer sur cette bonne dynamique pour enchaîner un deuxième succès consécutif. D’autant plus que les hommes de Michel Der Zakarian pourraient prendre 12 points d’avance sur les Corses en cas de victoire dimanche.

Montpellier HSC : Michel Der Zakarian veut continuer de gagner

Interrogé en conférence de presse, Michel Der Zakarian s’est également exprimé sur le match face à l’AC Ajaccio. L’entraîneur du Montpellier HSC attend une nouvelle démonstration collective de ses joueurs pour décrocher la victoire. « Aujourd’hui pour gagner des matchs, il faut être bon. Quand tu as le ballon, il faut être bon, bien l’utiliser, se créer des situations pour marquer des buts. C’est une équipe en face qui ne lâche rien. On le voit à l’extérieur. La semaine dernière, ils perdent à la dernière minute à Reims. C’est pas facile, il faut vraiment être bon sur le terrain, collectivement, individuellement. Tous les matchs c’est comme ça, il n’y a pas de matchs faciles. C'est quand on a gagné qu’on dit que c’est facile. »

Le Montpellier HSC pourra compter sur son duo offensif composé d’Elye Wahi et Wahbi Khazri pour cette rencontre face à Ajaccio. En revanche, les Montpelliérains seront une nouvelle fois privés de Léo Leroy, Enzo Tchato et Maxime Estève.