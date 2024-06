OM : Une arrivée surprise dans le staff de Conceiçao ?

En négociations avancées avec l’OM pour le poste d’entraîneur, Sergio Conceiçao tenterait d’emmener avec lui une îcone du FC Porto. Mais cette tâche s’avère très compliquée

Mercato OM : Sergio Conceiçao tente d’inclure Pepe dans son staff

Après l’échec des négociations avec Paulo Fonseca, l’Olympique de Marseille tourne désormais son regard vers Sergio Conceiçao. L’entraîneur portugais, récemment libéré de son contrat avec le FC Porto, est devenu la cible prioritaire des dirigeants phocéens qui s’activent pour finaliser sa signature au plus vite.

Les négociations entre les deux parties avancent lentement, car Sergio Conceiçao adopte une approche mesurée. Après un départ tumultueux de Porto, il souhaite profiter de cette période pour se ressourcer et examiner attentivement le projet marseillais, tout en restant ouvert à d’autres opportunités potentielles. Cette prudence ne décourage pas les Phocéens qui continuent de négocier pour convaincre l’entraîneur de 49 ans.

Une particularité de ces négociations réside aussi dans la tentative de Sergio Conceiçao de recruter un cadre emblématique du FC Porto, pour l’accompagner dans sa mission à Marseille. En effet, selon le compte Twitter Mercado, le coach a proposé à Pepe d’être dans son staff pour l’OM. Toutefois, le défenseur portugais, bien qu’honoré par cette proposition, a décliné l’offre, préférant poursuivre sa carrière de joueur actif en dépit de ses 41 piges.

🚨Sergio Conceição 🇵🇹 a proposé à Pepe d’être dans son staff pour l’OM. Refus du défenseur portugais qui souhaite encore jouer au football.



(@Mercado1893) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/G1u4j2RQZx — Infos OM (@InfosOM_) June 10, 2024

De bonnes relations entre les deux hommes

Malgré ce refus, la relation entre Sergio Conceiçao et Pepe reste solide. L’ancien défenseur central du Real Madrid a d’ailleurs exprimé sa gratitude et son admiration pour Conceiçao sur les réseaux sociaux, soulignant l’impact significatif de son ancien coach à Porto. « Il a toujours travaillé pour chercher plus, pour mieux. Il a travaillé pour un Porto fort, pour un Porto respecté. Pour un Porto champion. Il nous a redonné les nuits européennes magiques, » a-t-il écrit.

Ainsi, alors que l’Olympique de Marseille poursuit activement les discussions pour finaliser sa signature, Sergio Conceiçao, prend le temps nécessaire pour évaluer ses options, soulignant l’importance de faire un choix réfléchi pour la suite de sa carrière. Sa réponse définitive est toujours attendue par le club présidé par Pablo Longoria.