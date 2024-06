RC Strasbourg : Terrible coup dur pour Habib Diarra

Le Sénégal a remporté le match face à la Mauritanie (1-0), mais a perdu son milieu de terrain Habib Diarra suite à un violent tacle.

Mauvaise nouvelle pour Habib Diarra !

Le milieu de terrain du RC Strasbourg, Habib Diarra s’est blessé ce dimanche lors d’un match avec le Sénégal. En effet, lors de la rencontre contre la Mauritanie pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Habib Diarra été violemment taclé par le défenseur mauritanien Khadim Diaw.

Le joueur de 20 ans a dû être remplacé à la mi-temps à cause de sa blessure. Selon L’Équipe, il souffrirait d’une entorse à la cheville droite. Une radiographie prévue ce mardi permettra d’en savoir plus sur la gravité de la blessure. Diarra, qui a joué 31 matchs en Ligue 1 cette saison, pourrait être incertain pour la reprise de l’entraînement des Alsaciens le 24 juin prochain. Le RC Strasbourg retient souffle et attend le verdict final.

Formose Mendy remplace Habib Diarra touché par le joueur le tonitruant Khadim Diaw. pic.twitter.com/QEcl6ZISP9 — Lassana Camara (@mauritaniefoot) June 9, 2024

Khadim Diaw réagit à la blessure d’Habib Diarra

Khadim Diaw a présenté des excuses à Habib Diarra après son vilain tacle. Beaucoup de personnes l’ont critiqué sur les réseaux sociaux après son geste sur le Sénégalais.

« Cher Habib, Le football est joli de ses gestes techniques, ses dribbles, ses buts et ses tacles. Mais celui que tu as subi hier de ma part n’en fais pas partie, je le reconnais. Après avoir vu et revu l’action, je me suis rendu compte de sa gravité et pour cela je te présente mes plus sincères excuses. À chaud je n’en mesurais pas l’impact certes mais je puis t’assurer, mon frère, que cela n’a été nullement intentionnel », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Le défenseur mauritanien a souhaité un prompt rétablissement au Lion de la Teranga. « Oui, le mal est déjà fait et tout le monde est choqué. Moi aussi je le suis, crois-moi. Mais tu es un Lion, cette blessure ne t’empêchera pas de rugir, j’en suis convaincu. Il faut voir l’émotion et les réactions que ce geste a suscitées pour savoir que ta nation compte sur toi pour son avenir. Remets-toi vite pour le bien de tous », a ajouté Khadim Diaw.