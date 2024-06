Mercato : Coup dur pour Patrick Vieira au RC Strasbourg

Le technicien de l’OGC Nice, Franck Haise cherche du renfort du côté du RC Strasbourg. Un cadre des Alsaciens pourrait débarquer à l’OGC Nice cet été.

Franck Haise cible un cadre du RC Strasbourg

Franck Haise est le nouvel entraîneur de l’OGC Nice suite au départ de Francesco Farioli vers l’Ajax Amsterdam. Le patron du banc des Aiglons se concentre sur la composition de son équipe d’encadrement.

L’entraîneur des gardiens de buts de l’OGC Nice, Jarkko Tuomisto ne sera pas reconduit. Il va plier ses bagages lors du mercato estival. Franck Haise recherche son remplaçant et cible un cadre du RC Strasbourg. Stéphane Cassard, actuellement à la tête du staff du Racing, est pressenti pour le remplacer. Ce dernier est en fin de contrat avec les Bleus.

Stéphane Cassard veut quitter le RC Strasbourg

Selon les informations de L’Équipe, Stéphane Cassard est sur le départ. La direction du RC Strasbourg lui aurait proposé une offre de prolongation de contrat, mais le tacticien français envisage de relever de nouveaux défis ailleurs. Il aurait décliné l’offre de prolongation de contrat avec le RC Strasbourg pour rejoindre l’OGC Nice la saison prochaine.

C’est un coup dur pour Patrick Vieira et la direction des Alsaciens. Ils vont perdre un élément important et doivent rapidement trouver son remplaçant. Auparavant, Stéphane Cassard a travaillé à Valenciennes et à l’Olympique de Marseille.