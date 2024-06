Mercato PSG : Luis Campos déniche une perle brésilienne

Déjà très actif sur le marché européen, le PSG se tourne désormais vers le Brésil pour ce mercato. Le club qui cherche renforcer son secteur défensif aurait jeté son dévolu sur un joueur de l’Atletico Mineiro: Guilherme Arana.

Arana, un passage compliqué en Europe

Amateur du championnat brésilien et de ses nombreux talents, Luis Campos pourrait encore piocher dans le vivier auriverde. Après Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo recrutés cet hiver, c’est au tour de Guilherme Arana d’être pisté par le club de le PSG. Selon les informations d’ESPN Brasil, la direction du Paris Saint-Germain a récemment pris des contacts auprès de la direction de l’Atlético Mineiro au sujet du latéral gauche de 27 ans. Le joueur est sous contrat avec le club brésilien jusqu’en décembre 2027. Des prises de renseignements ont eu lieu entre Luis Campos et l’entourage du joueur.

Cependant, aucune proposition officielle n’a encore été faite n’a été faite pour le moment. Arana a déjà connu un passage en Europe, qui s’est avéré compliqué. Il n’a disputé qu’une seule saison au FC Séville avant d’être prêté à l’Atalanta Bergame, où il n’a joué que trois matchs. Malgré ces difficultés, il est revenu au Brésil et s’est établi comme un joueur clé pour l’Atlético Mineiro. Au total, il compte à son palmarès quatre titres régionaux de Campeonato Mineiro, un trophée national Brasileirão, une Coupe du Brésil et une Super Coupe du Brésil.

Une offre du PSG est attendue

L’arrière gauche a disputé 196 matchs avec le club, avec 19 buts et 31 passes décisives. Si aucune avancée concrète n’a été réalisée par le PSG, le nom d’Arana devrait revenir dans les prochains jours. Mais aujourd’hui, le natif de São Paulo (7 capes avec le Brésil depuis 2021) est concentré sur sa sélection nationale. Appelé en Seleção par Dorival Junior, Guilherme Arana a été interrogé sur cette rumeur le liant à Paris.

« Honnêtement, j’ai vu quelques nouvelles sur l’intérêt des équipes étrangères, mais jusqu’à présent, rien n’est arrivé… Jouer dans le football européen a toujours été un rêve, j’ai passé un moment moins agréable là-bas, mais cela m’a servi d’expérience d’apprentissage pour ma croissance au football. Mais honnêtement, je suis très calme, heureux à l’Atlético-MG et en équipe nationale. Concentré sur mon travail, je laisse des propositions et des intérêts à mes managers, à ma famille. Ma tête est concentrée sur mon travail ici », a affirmé le principal intéressé en conférence de presse, alors que sa sélection peaufine actuellement sa préparation au vu de la Copa América organisée aux États-Unis qui débute la semaine prochaine.