Mercato : Le Barça tente le coup pour Jeremie Frimpong

Le FC Barcelone vise Jeremie Frimpong pour renforcer son effectif, mais le coût du transfert pousse les Blaugranas à envisager des échanges de joueurs, notamment avec Ansu Fati. Le club doit également gérer d’autres dossiers prioritaires pour finaliser son mercato.

Le Barça rêve de Jeremie Frimpong

On le sait tous, le FC Barcelone connaît des soucis financiers. Mais cela ne les empêche pas de rêver. Et ce dernier rêve en date s’appelle Jeremie Frimpong. Le latéral droit néerlandais serait, selon Sport, sur les petits papiers barcelonais. Mais ce transfert a un coût : 50 millions d’euros. Ce prix reste compliqué à placer pour un seul transfert, alors les Blaugranas sont prêts à sacrifier un des plus gros talents de la Masia en échange.

Il a connu une saison compliquée à Brighton où les blessures ont continué à sévir. Ansu Fati pourrait bien servir de monnaie d’échange pour la venue de Jeremie Frimpong. Ce dernier plaît beaucoup au nouvel entraîneur Hansi Flick. Mais un problème s’oppose à sa signature : Ansu Fati souhaite effectuer la préparation barcelonaise avec Hansi Flick, car il souhaite s’imposer au FC Barcelone.

Ansu Fati comme monnaie d’échange pour Jérémie Frimpong

Le problème pour le Barça est que la piste Frimpong est évoquée dans pas mal de grands clubs européens. Ils ne peuvent donc pas se permettre de perdre de temps dans ce dossier et sont obligés de faire entrer des joueurs dans l’équation pour abaisser le montant du transfert. De son côté, Xabi Alonso ne s’oppose pas à la venue de joueurs tant qu’ils peuvent entrer dans son système.

Chez les Blaugranas, il y a tout de même d’autres dossiers à boucler avant, comme la signature définitive de Cancelo, latéral qui pourrait bien être associé à Frimpong en cas de venue. Mais ils peuvent aussi compter sur l’éclosion d’Hector Fort, jeune latéral gauche de 17 ans lancé par Xavi cette saison. En dernière solution, il reste toujours Alejandro Baldé, qui reviendra la saison prochaine de sa blessure aux ischio-jambiers de sa cuisse droite. Il lui faudra donc du temps avant d’être complètement opérationnel et d’enchaîner les matchs.