Coup de tonnerre : C’est la crise totale au FC Barcelone !

La situation financière du FC Barcelone est encore plus critique que ce à quoi l’on pouvait s’attendre. Le club catalan ne peut plus payer ses joueurs. Le mercato s’annonce inquiétant.

Les difficultés s’accentuent pour le FC Barcelone

Tout le monde le sait : le FC Barcelone traverse depuis un certain temps une crise financière préoccupante qui affecte sérieusement le club. Cette situation se reflète sur le marché des transferts, où le club ne peut plus rivaliser pour les meilleurs joueurs mondiaux et doit souvent se contenter de joueurs gratuits, en prêt ou à faible coût.

Mais cette fois ci, il a été nécessaire de vendre plusieurs actifs du club pour pouvoir renforcer l’équipe. Malgré les affirmations de Joan Laporta, cette situation critique ne s’améliore pas, bien au contraire. Selon le quotidien catalan ARA, le club éprouve de grandes difficultés à payer les salaires. Les joueurs du Barça sont rémunérés en deux tranches : en janvier et en juin.

Nouvel emprunt de 100M€ en vue au Barça

Selon ARA, le FC Barcelone est incapable de payer entièrement ce qu’il doit à ses joueurs en juin. En effet, le montant total à verser s’élève à environ 250 millions d’euros, une somme que le club ne peut pas assumer. À cela s’ajoutent les primes à verser à l’équipe féminine après sa victoire en Ligue des Champions et la faible fréquentation au stade de Montjuïc.

Toujours selon le journal catalan, la direction de Joan Laporta travaille sur un nouvel emprunt de 100 millions d’euros pour pouvoir payer les salaires des joueurs. Mais ce prêt doit d’abord être approuvé par l’assemblée du club s’il doit être utilisé en totalité. Cela montre une fois de plus que le FC Barcelone se trouve dans une situation très critique.