Mercato ASSE : Crew de Columbus s’enflamme pour sa recrue

Crew de Columbus s’est offert les services de Dylan Chambost de l’ASSE. Le club de la MLS s’enflamme déjà pour le meneur de jeu.

Mercato : Le directeur sportif de Columbus encense Chambost

L’ASSE a officialisé le transfert de Dylan Chambost (26 ans) au Crew de Columbus, en Major League Soccer (MLS). Il a rejoint le vainqueur du dernier championnat nord-américain de Soccer. Le milieu offensif s’est engagé, ce mardi, avec le club basé dans l’Ohio, pour deux ans, en plus une année supplémentaire en option.

Pour le joueur formé à Saint-Etienne, son rêve américain est devenu une réalité. L’ASSE lui a souhaité une « pleine réussite pour cette nouvelle aventure qui s’offre à lui ». À peine engagé par le club américain, Dylan Chambost a déjà mis ses dirigeants à ses pieds, notamment le directeur sportif, Issa Tall. Il s’enflamme pour la recrue débarquée de Saint-Etienne.

« Dylan est un joueur expérimenté et polyvalent qui possède des capacités techniques et tactiques qui conviendront à notre style de jeu. Nous sommes heureux d’accueillir un joueur de son calibre et de ses compétences, qui correspond au profil spécifique que nous avions identifié avec Wilfried Nancy (entraineur du club) pour notre effectif », a-t-il déclaré sur le site officiel de Crew de Columbus.

L’adieu de Dylan Chambost à l’ASSE

Quant à l’ancien N°14 de l’ASSE, il a fait ses adieux aux Verts, dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux. « Ma dernière saison à vos côtés a été l’accomplissement d’un rêve qui a commencé dès mon plus jeune âge. […]. J’ai accompli énormément de rêves en revenant à Saint-Etienne (en 2022) et je suis fier d’avoir contribué à cette montée. […]. Il est temps pour moi de redevenir un simple supporter des verts, et de souhaiter à mon club le meilleur pour la suite ».