Formé à l’ASSE, Dylan Chambost est revenu au club à l’été. Après presque une saison dans le Forez, il fait le point sur sa situation personnelle.

ASSE : Un retour difficile pour Dylan Chambost à Saint-Etienne

Pur produit de l’académie de l’ASSE, Dylan Chambost n’avait pas réussi à s’imposer sous le maillot des Verts et avait quitté le club en juillet 2019. Il avait en effet été laissé libre par l’AS Saint-Etienne au terme de son contrat. Mais trois saisons plus tard, le polyvalent joueur est revenu dans le Forez, sous l’impulsion de Laurent Batlles, son ancien entraineur à Troyes. Mais le retour du natif d’Annecy à la maison a été marqué par un début de saison difficile. D’abord en raison d’une blessure au bras, puis d’une manque de réussite.

Le milieu offensif ne s’est pas montré assez décisif pendant la première moitié de la saison, alors qu’il avait la confiance totale du nouvel entraineur de l'ASSE. Le bilan du N°14 desVerts est d'un seul but et 3 passes décisives, en 24 matchs joués en Ligue 2 cette saison. Sur le plan collectif, l’équipe stéphanoise a fini l’année 2022 à la 20e et dernière place du championnat. Du coup, Laurent Batlles dû revoir ses choix, à la suite de l’arrivée de nouveaux joueurs en renfort en janvier. Dylan Chambost a ainsi été relégué sur le banc de touche à partir de janvier. Il n’a joué que des bouts de matchs, soit 75 minutes en 12 apparitions en 2023.

ASSE : Dylan Chambost, « je ne lâche rien »

Présent en conférence de presse, ce jeudi, pour évoquer le match de l’ASSE contre le Stade Lavallois, samedi (19h), le milieu offensif a reconnu qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes du staff technique des Verts. Néanmoins, il assure qu’il travaille pour retrouver son meilleur niveau. « Mes coéquipiers ont vu que j’ai rien lâché dans cette période. C’est un état d’esprit que le staff nous inculque. Mes valeurs sont aussi celles du club : ne jamais rien lâcher », a confié Dylan Chambost

Le joueur de 25 ans a signé un contrat de 2 ans, jusqu’en juin 2024. Il espère bien finir la saison présente et faire une meilleure en 2023-2024. « Je me suis attaché […]. Le plus important, c'est le club et l'institution. Il fallait continuer à travailler. Il reste quatre matchs, j’espère avoir le maximum de temps de jeu… Le coach me l’a reproché par le passé, on doit amener des buts et des passes décisives […] »

Pour mémoire, Chambost a passé 11 ans au centre de formation de l'ASSE (2007-2018), puis il a fait sa première apparition avec l'équipe professionnelle en janvier 2018 en coupe de France. Cependant, il n'a jamais joué en Ligue 1 avec les Verts.