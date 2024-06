Mercato Stade Rennais : Adrien Truffert sur le départ?

Adrien Truffert est face à un dilemme pour son avenir lors de ce mercato estival. Le défenseur du Stade Rennais est dans le viseur de plusieurs clubs en Europe. L’un de ses grands prétendants revient à la charge cet été.

Mercato : Adrien Truffert, le diamant brute du Stade Rennais qui intéresse l’Europe

Âgé seulement de 22 ans, Adrien Truffert a déjà fait ses preuves en Ligue 1 et a reçu l’appel de Thierry Henry pour participer aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Avec deux années restantes sur son contrat avec le Stade Rennais, son avenir au club est incertain, surtout après que Rennes ait manqué la qualification européenne pour la première fois en sept ans.

Truffert est connu pour sa vitesse, sa technique et sa capacité à contribuer tant en défense qu’en attaque. Son style de jeu moderne et sa polyvalence font de lui un atout précieux pour toute équipe cherchant à renforcer sa défense tout en ajoutant une dimension offensive.

Aston Villa revient à la charge pour Adrien Truffert

Selon une information de L’Équipe, Aston Villa, qui avait déjà proposé 20 millions d’euros pour Truffert en janvier 2023, pourrait revenir à la charge. Le club anglais serait même prêt à passer à l’offensive pour s’assurer les services du défenseur français. Pour Aston Villa, qui cherche à construire une équipe solide sous la direction de Unai Emery, Adrien Truffert représente un investissement stratégique pour l’avenir.

Cependant, ils feront face à une concurrence considérable, avec Leicester City, Fulham et Bournemouth également intéressés. À l’étranger, des géants comme le Bayern Munich, Benfica et l’AC Milan ont également Adrien Truffert sur leur liste, tandis qu’en France, l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco envisagent également un mouvement cet été.