Mercato ASSE : Dall’Oglio, un top joueur de Ligue 2 arrive

Olivier Dall’Oglio s’attend à des renforts pour la première saison de l’ASSE en Ligue 1 après deux ans d’absence. Les nouveaux dirigeants des Verts travaillent à lui offrir des joueurs offensifs avec un autre buteur de Ligue 2 dans le viseur.

Mercato ASSE : Ilan Kebbal sous les ordres de Dall’Oglio en Ligue 1 ?

L’AS Saint-Étienne, fraîchement promue en Ligue 1, a jeté son dévolu sur Ilan Kebbal, le milieu offensif talentueux du Paris FC. Selon les informations de But! Football Club, Kebbal, connu pour son pied gauche dévastateur et sa technique raffinée, est activement suivi par les Verts.

Sa capacité à faire la différence sur le terrain a attiré l’attention de plusieurs clubs, mais c’est l’ASSE qui semble être en pole position pour s’attacher ses services afin de renforcer le groupe d’olivier Dall’Oglio. Le joueur de 26 ans a récemment exprimé son désir de jouer au plus haut niveau, affirmant qu’il est prêt à relever de nouveaux défis et à rejoindre la sélection algérienne.

« Mon but est de jouer au plus haut niveau. J’ai tout tenté pour y parvenir avec le Paris FC, mais je sais que je suis prêt à revenir, à rejoindre la sélection algérienne… », avait confié le Marseillais dans un entretien à So Foot. Kebbal, qui a brillé en Ligue 2 avec 6 buts en 37 rencontres lors de la dernière saison, est estimé à plus de 2 millions d’euros par Transfermarkt.

La Ligue 1 pour convaincre Kebbal ?

Avec l’ASSE désormais en Ligue 1, le club offre à Kebbal la plateforme idéale pour réaliser ses ambitions et démontrer son talent sur une scène plus grande. L’intérêt de l’ASSE pour Kebbal n’est pas surprenant. Le club a toujours eu un œil pour repérer les talents émergents et les intégrer dans son projet sportif.

L’arrivée du joueur de 25 ans pourrait marquer un tournant pour l’équipe stéphanoise, qui cherche à renforcer l’effectif de Dall’Oglio pour assurer son maintien en première division. La cellule de recrutement de l’ASSE avait déjà repéré Kebbal avant même la confirmation de leur montée, ce qui témoigne de leur confiance en ses capacités et de leur volonté de construire une équipe compétitive pour la saison à venir.

Le changement de division pourrait cependant pousser les dirigeants stéphanois à revoir leurs plans, et la concurrence, tant en L1 qu’en L2, pourrait redistribuer les cartes. Pour Kebbal, un transfert à l’ASSE représenterait une opportunité de franchir un cap dans sa carrière.