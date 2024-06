Mercato : Dall’Oglio recrute un cadre pour l’ASSE

Revenu sur les coulisses de son arrivée à l’ASSE, un cadre souligne le rôle déterminant joué par Olivier Dall’Oglio.

Le coach de l’ASSE apprécie bien la touche de Benjamin Guy

Olivier Dall’Oglio, entraineur de l’ASSE, a réussi sa mission à la tête du staff technique du club ligérien. Il a ramené l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 en six mois de contrat. Nommé le 12 décembre 2023, il a dirigé 22 matchs sur le banc de touche de l’équipe stéphanois en Ligue 2, plus les deux matchs de barrages pour la montée, contre le FC Metz (2-1 et 2-2). Son bilan est de 14 victoires, 6 nuls et 4 défaites en 24 matchs disputés. Le technicien de l’ASSE a réussi ses résultats grâce à l’implication de tout son staff.

Un staff au sein duquel il a pu compter notamment sur Benjamin Guy, préparateur physique. Il a rejoint les Verts en décembre 2022, à la suite du départ de Sébastien Sangnier à l’OGC Nice. « On a gagné un temps fou avec »Ben » dans le staff. Il a de l’expérience et pas seulement dans le domaine physique. Il a une réflexion sur les entraînements, il est proche des joueurs et a un rôle central. C’est un conseiller sur lequel je m’appuie beaucoup », a apprécié le coach de l’ASSE.

Mercato : Dall’Oglio a poussé Benjamin Guy à l’ASSE

Dans ses confidences à L’Équipe, Benjamin Guy témoigne du rôle déterminant joué par Olivier Dall’Oglio, dans sa venue à Saint-Etienne. Ce dernier lui a dit de signer des deux mains à l’ASSE. « Ça ne se refuse pas, fonce », a répondu le coach de 60 ans au préparateur physique, quand ce dernier l’a informé de la proposition stéphanoise.

Et un an plus tard, les deux hommes se sont retrouvés dans le Forez. Pour rappel, Olivier Dall’Oglio est un peu comme un mentor pour Benjamin Guy. Ils ont collaboré ces dix dernières saisons, à Dijon FCO, au Stade Brestois, puis au Montpellier HSC, avant de se retrouver à l’ASSE.