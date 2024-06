Mercato FC Lorient : Yvon Mvogo pisté en Italie

Le gardien de but du FC Lorient, Yvon Mvogo est très convoité sur le marché des transferts. Deux clubs sont prêts pour le recruter cet été et le relancer.

Yvon Mvogo dans le viseur du FC Nantes

Le gardien de but camerounais Yvon Mvogo est sur le départ du FC Lorient cet été. Il n’est plus dans les plans des Merlus et devra se trouver un nouveau point de chute. Sa prochaine destination n’est pas encore connue. Des prétendants se positionnent pour l’accueillir.

Le FC Nantes s’intéresse à Yvon Mvogo et envisage de le recruter cet été pour créer une forte concurrence au poste de gardien de but la saison prochaine. Les Canaris pourraient perdre leurs trois gardiens de but lors de ce mercato estival.

Rémy Descamps et Denis Petric sont en fin de contrat. Alban Lafont est poussé vers la sortie en raison de ses lacunes dans les cages. Il est sous contrat au FC Nantes jusqu’en juin 2027.

Les recruteurs du FC Nantes ciblent plusieurs gardiens sur le marché des transferts. Anthony Lopes (OL), Mory Diaw (Clermont), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), et Yvon Mvogo (FC Lorient) sont sur les tablettes des Canaris.

🚨 🇨🇭 Yvon Mvogo est courtisé cet été. Parmi les clubs qui le suivent figurent :



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic Glasgow

🇫🇷 FC Nantes

🇮🇹 Parmes FC



Les italiens songeraient à formuler une offre de 3-4 M€ pour le portier suisse.



(@LeTelegramme) #Mercato #FCLorient pic.twitter.com/f4GVh0pMQs — Bewww Foot (@Bewww_Foot) June 11, 2024

Parme cible Yvon Mvogo

Selon Le Télégramme, une formation de Serie A fonce aussi sur Yvon Mvogo et pourrait s’attacher ses services cet été. Parme est sur le coup depuis quelques jours. La source indique que ce club italien, promu en Serie A à la fin de cette saison, pourrait être le premier à agir, prêt à offrir entre 3 et 4 millions d’euros pour déloger le crack camerounais.

Les dirigeants de Parme cherchent le remplaçant du gardien de but Leandro Chichizola (34 ans). Outre Parme, le Celtic Glasgow flaire aussi cette piste.