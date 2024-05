Mercato FC Nantes : Deux favoris pour remplacer Alban Lafont !

Après cinq saisons au FC Nantes, Alban Lafont pourrait faire ses valises cet été. Le portier de 25 ans n’a plus vraiment la confiance du club qui a déjà ciblé deux gardiens pour le remplacer.

FC Nantes et Alban Lafont, une rupture profonde

Critiqué à plusieurs reprises par les supporters cette saison, le dernier rempart des Canaris n’a pas non plus convaincu la presse avec ses prestations trop souvent décevantes. À ce titre, Alban Lafont enregistre à la fin de cet exercice 2023/2024 une moyenne de 4,89/10 suite aux notes attribuées par L’Équipe tout au long de la saison. Un bilan bien inférieur aux attentes placées en lui. Après cinq saisons à défendre le but nantais, le gardien va plier bagage.

Lassé par l’absence de politique sportive et usé par les dures batailles pour le maintien, le portier a annoncé sa décision aux journalistes après la débâcle contre Monaco pour conclure la saison (0-4) : « Je ne vous dis pas à l’année prochaine ». Après avoir annoncé sa décision, Lafont rejoint la liste des départs envisagés par Antoine Kombouaré, qui cherche à remanier son effectif cet été.

Les cibles pour remplacer Lafont

Évidemment, les dirigeants du FCN ne comptent pas rester les bras croisés face au départ du gardien n°1 du club… d’autant plus que ses doublures sont également sur le point de faire leurs valises. En effet, Rémy Descamps et Denis Petrić arrivent en fin de contrat au 30 juin 2024 et compteraient bien poursuivre leur carrière loin de la Beaujoire afin de gagner en temps de jeu.

Pour pallier ces départs, le club ligérien explore deux pistes. Comme confirmé par Daily Mercato, la première mène à Yvon Mvogo (FC Lorient). Le portier suisse pourrait être séduit par le défi nantais, d’autant plus que Baptiste Drouet, actuel responsable du recrutement du FCN et ancien recruteur chez les Merlus, est à la manœuvre dans ce dossier. Enfin, le profil de Mory Diaw (Clermont) est également étudié. Antoine Kombouaré a déjà côtoyé ce joueur au PSG lorsqu’il y entraînait l’équipe première.