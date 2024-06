Surprise à l’OM : Roberto De Zerbi a une clause secrète !

Face à l’impasse des négociations avec Sergio Conceiçao, l’OM se tourne vers Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien, toujours en poste à Brighton, bénéficie d’une clause contractuelle très favorable au club phocéen.

L’OM sait ce qu’il doit payer pour Roberto De Zerbi

La quête d’un nouvel entraîneur à l’Olympique de Marseille prend une tournure inattendue. Initialement, Sergio Conceição était la priorité du club pour succéder à Jean-Louis Gasset. L’OM était même optimiste quant à sa venue. Sauf que, malgré des négociations avancées, le Portugais, libre depuis son départ de Porto, n’a pas encore trouvé d’accord avec l’OM.

Face à l’hésitation prolongée de Sergio Conceição, le duo Longoria-Benatia ne souhaite pas attendre indéfiniment et s’est lancé sur une solution alternative. C’est ainsi que Roberto De Zerbi, considéré comme un plan B au départ, est désormais en première ligne pour prendre les commandes de l’équipe marseillaise.

Les discussions avec Roberto De Zerbi ont rapidement gagné en intensité, faisant de l’Italien le nouveau favori pour le poste. Le coach, qui a récemment exprimé son désir de quitter Brighton, dispose d’ailleurs d’une clause de départ. La Minute OM révèle en effet que l’OM devra s’acquitter d’une clause de 6 millions d’euros pour libérer De Zerbi de son engagement avec Brighton, une somme plutôt abordable pour les finances marseillaises.

Les négociations avancent pour sa venue à Marseille

À moins de trois semaines de la reprise de l’entraînement, le besoin de finaliser l’arrivée d’un nouvel entraîneur se fait de plus en plus pressant pour l’OM. Les négociations avec Roberto De Zerbi avancent bien, et l’Italien semble réceptif au projet marseillais, envoyant des signaux positifs lors des discussions.

Pour l’Olympique de Marseille, ​​le défi est de taille : il s’agit non seulement de remplacer Jean-Louis Gasset mais aussi de préparer une saison où les attentes seront élevées. En se tournant vers Roberto De Zerbi, le club espère trouver un leader capable de redonner de l’élan à l’équipe et de construire un projet ambitieux.

Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier. Si tout se passe comme prévu, Roberto De Zerbi pourrait être annoncé comme le nouvel entraîneur de l’OM dans les jours à venir, ​​apportant avec lui son expérience et sa vision du jeu pour mener l’équipe vers de nouveaux succès.