Mercato : Roberto De Zerbi à l’OM, c’est bouclé !

L’OM est en passe de réaliser un coup de maître pour le poste d’entraîneur. Roberto De Zerbi a donné son accord pour prendre les rênes du club phocéen, Selon RMC Sport. Ce choix de maître par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, pourrait bien transformer l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

Mercato OM : Roberto De Zerbi, le nouvel entraîneur des Phocéens ?

Le contrat de De Zerbi avec l’Olympique de Marseille, d’une durée de trois ans, n’est pas encore signé, mais les discussions entre les représentants de l’entraîneur italien et les avocats de l’OM sont en phase finale. La nomination du technicien de Brighton pourrait être officialisée dans les prochains jours, juste le temps pour lui de rompre son engagement de deux saisons restant avec le club anglais.

Pablo Longoria, président de l’OM, a toujours eu une admiration particulière pour Roberto De Zerbi. Toutefois, il considérait son recrutement comme une mission quasi impossible en raison des conditions salariales élevées de l’Italien et de sa réputation en Angleterre. Cependant, la situation a évolué de manière inattendue. Le coach a fait savoir récemment qu’il voulait découvrir un nouveau championnat, jetant ainsi un gros doute sur son avenir à Brighton.

Roberto De Zerbi a réalisé 37 victoires, 19 matchs nuls et 27 défaites, soit 44,58% de succès sur le banc de Brighton. Par l’intermédiaire de son entourage, il a laissé entendre qu’il serait enchanté de rejoindre l’OM et qu’il était prêt à faire des concessions financières pour rendre l’opération possible. Cette ouverture a été un signal fort pour Pablo Longoria, qui a rapidement intensifié les négociations, oubliant le très capricieux Sergio Conceiçao qui tarde à se décider malgré une rupture de son contrat avec le FC Porto.

Mercato : De Zerbi donne son accord pour entraîner l’OM !

La perspective de voir Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM enthousiasme les supporters. Ils adore d’avance l’idée selon laquelle le coach italien est pratiquement à l’initiative de sa venue. Son style de jeu de grande qualité devrait convenir aux fans de l’Olympique de Marseille. Avec le soutien des supporters phocéen, Il a toutes les chances d’insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe marseillaise. Son arrivée symbolisera l’ambition affichée récemment par le propriétaire du club, Frank McCourt.

Ce dossier devrait aller très vite puisque RMC Sport, assure que « De Zerbi a dit « oui » à l’OM. Il veut entraîner Marseille. Le club olympien doit désormais valider cet accord avec Brighton, ce qui ne devrait pas poser de problème. »